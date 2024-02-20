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20 Şub 2024 - 16:10- Türkiye G:

"Yılda 4 kez MTV alınacak" iddiasına yalanlama

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak" iddiasını yalanladı.

"Yılda 4 kez MTV alınacak" iddiasına yalanlama mask
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak' iddiası doğru değildir. İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın böyle bir çalışması bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz."

2023'TE TEK SEFERLİK EK MTV ÖDENDİ

2023 yılında araç sahiplerinin Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir kereye mahsus ek MTV ödemesi kararlaştırılmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi, söz konusu kararı Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşımıştı. AYM, ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptaline ilişkin yapılan başvurunun reddine karar verdi.

Ek MTV'den 2 taksitte toplam 30 milyar liraya yakın gelir elde edilmesi hedeflenmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, aralık ayında, 2024 yılında ek bir MTV ve vergi artışı olmayacağını açıklamıştı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) ocak ayında yüzde 58 yeniden değerleme oranında zam gelmişti.

Kaynak: NTV

# sosyal, Ocak, araç

20 Şub 2024 - 16:10 - Türkiye --- Okunma

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