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Cezaevinde hükümlüye uyuşturucu verdiği ileri sürülen avukata 15 yıl hapis

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Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde görüştüğü müvekkiline uyuşturucu verdiği iddiası ile tutuklanan avukat Bayram O.U. 15 yıl hapis, 30 bin TL adli para cezası ile cezalandırıldı.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Cezaevinde hükümlüye uyuşturucu verdiği ileri sürülen avukata 15 yıl hapis mask
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Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 10 Kasım 2022 günü meydana gelen olayda; cezaevinde tutuklu bulunan müvekkili H.B. ile görüşen avukat Bayram O.U, görüşün ardından cezaevinden ayrıldı. H.B. koğuşa götürülmeden önce tekrar arama yapıldı. İnfaz korumu memurları, H.B.'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Bunun üzerine Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla avukat Bayram O.U.'nun ev ile iş yerinde Cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan aramalarda, sökülmüş kök kenevir, saksıda dikili 2 kenevir, 1,88 gram tütüne karışık esrar, 1,65 gram esrar, kuru sıkı tabanca ve 6 fişek ele geçirildi. Bayram O.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ARALARINDA SADECE KAĞIT ALIŞVERİŞİ OLDU"
Olayla ilgili Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık, tanıklar ve sanık avukatı katıldı. Duruşmada tanık olarak ifade veren infaz koruma memuru M.G, "Olay günü H.B'nin üzerini görüşe gitmeden önce aradım. Üstünde bir şey yoktu" dedi.

İnfaz koruma memuru R.Ç. ise avukat ile H.B. arasında görüşmeyi 3 metre mesafeden izlediğini belirterek, "Başından sonuna kadar dikkatli bir şekilde izledim. Sadece aralarında kağıt alışverişi oldu. Bir şey verdiğini fark etmedim. Kağıt altından da uyuşturucu verme durumu da olabilir ancak ben bunu fark etmedim. Ben avukata boş kağıt verdim, avukat onu masaya koydu. H.B.'ye bir şeyler anlatıyordu; kağıdı da onun önüne uzattı. H.B. de baktıktan sonra aynı şekilde avukata uzattı. Kağıt alışverişinden kastım budur" diye ifade verdi.

"UYUŞTURUCUYA SAHİP BİR KİŞİYE NASIL UYUŞTURUCU MADDE VERİRİM?"
Duruşmada söz alan tutuklu sanık Bayram O.U. suçlamaları reddederek, "H.B.ye uyuşturucu verdiğime dair delil ve şüphe yok; sadece bir varsayım var. Herhangi bir parmak izim de çıkmadı. H.B.'nin kanında uyuşturucu maddeye rastlanmıştır. Uyuşturucuya sahip bir kişiye nasıl uyuşturucu madde veririm? Belki görüş gününde ziyaretçileri verdi. Önceki görüş günü ne zamandı bunlar hiç düşünülmüyor. Görüşme yaptığım için avukat olmanın cezasını yaşıyorum. 16 aydır işlemediğim suçtan dolayı tutukluyum. Aleyhimde delil bulunmamaktadır. Ceza alacaksam bile tahliyemi talep ediyorum" dedi.

15 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ
Mahkeme heyeti, Bayram O.U.'nun 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan 15 yıl hapis cezası, 30 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

# Kocaeli, VAR, para, ifade

20 Şub 2024 - 16:35 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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