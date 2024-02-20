Özel çocuklu ailelere otizm eğitimi verildi

SEMİNERE AİLELER KATILDI
İzmit Belediyesi tarafından engelli çocukların oyun ve rehabilitasyon programlarını gerçekleştirmek ve özel gereksinimli bireylere hizmet vermek amacıyla kurulan İzmit Belediyesi Yaşama Destek Evi’nde (YADEV) önemli bir seminer düzenlendi. Hem engelli bireylere hem de ailelerine hizmet veren YADEV’de Özel Eğitim Öğretmeni Volkan Alkan tarafından otizm spektrum bozukluğu ile ilgili eğitim verildi. 18 Şubat Dünya Asperger Sendromu Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen seminere özel bireylerin aileleri katıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.