Özel çocuklu ailelere otizm eğitimi verildi

SEMİNERE AİLELER KATILDI

İzmit Belediyesi tarafından engelli çocukların oyun ve rehabilitasyon programlarını gerçekleştirmek ve özel gereksinimli bireylere hizmet vermek amacıyla kurulan İzmit Belediyesi Yaşama Destek Evi’nde (YADEV) önemli bir seminer düzenlendi. Hem engelli bireylere hem de ailelerine hizmet veren YADEV’de Özel Eğitim Öğretmeni Volkan Alkan tarafından otizm spektrum bozukluğu ile ilgili eğitim verildi. 18 Şubat Dünya Asperger Sendromu Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen seminere özel bireylerin aileleri katıldı.

Kaynak: Haber Merkezi