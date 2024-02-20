KALE modeli aileleri koruyor

Aile Danışma ve Yaşam Merkezi’nin 2022 yılında hizmete girmesinden sonra Başiskele'de huzurlu aileler ve yuvalar için psikolojik destek ve danışmanlık, çocuk/ergen psikolojik destek, diyetisyen ve beslenme danışmanlığı hizmetleri bu merkezden alınmaya başlandı.

Aile Danışma ve Yaşam Merkezi’nde bu ana dek 1503 kişiye 3376 psikolojik destek ve danışmanlık hizmeti, 1345 kişiye 2556 çocuk/ergen psikolojik destek hizmeti, 5376 vatandaşa ise 9414 beslenme danışmanlığı ve diyetisyen hizmeti verildi.

KADINLARA YÖNELİK HİZMETLER

Başiskele Kadın El Emeği Mağazası’nda (BAŞKEM) ilçenin üretken kadınları 2022’de de aile bütçelerine katkı sağlamaya devam etti. İle Seminerleri’ne katılım her geçen gün artarken, Başiskeleli ebeveynlerin bilinçlenmesini hedefleyen Aile Akademisi de ailelerin bilinçlenmesine katkı sağladı.

Anne-Çocuk Gelişim Atölyeleri’nde kentteki anne ve çocukların bilişsel ve sosyal gelişimlerine destek sağlanırken; Evlilik Okulu Projesi de farklı bir konuda yeni yuva kuracak ailelere katkı sağladı.

Başiskele Pastacılık Okulu’nda da usta öğreticiler, ustalar tatlı ve tuzlu lezzetlerle geleceğin pastacılarını yetiştirmeye katkı sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi