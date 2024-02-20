Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

KALE modeli aileleri koruyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Başiskele Belediyesi, kadın ve aileye dair hizmetlerini kapsayan KALE Modeli ile toplumun temel taşı ve en sağlam kalesi aileleri koruyor.

KALE modeli aileleri koruyor mask
KALE modeli aileleri koruyor
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Aile Danışma ve Yaşam Merkezi’nin 2022 yılında hizmete girmesinden sonra Başiskele'de huzurlu aileler ve yuvalar için psikolojik destek ve danışmanlık, çocuk/ergen psikolojik destek, diyetisyen ve beslenme danışmanlığı hizmetleri bu merkezden alınmaya başlandı.

Aile Danışma ve Yaşam Merkezi’nde bu ana dek 1503 kişiye 3376 psikolojik destek ve danışmanlık hizmeti, 1345 kişiye 2556 çocuk/ergen psikolojik destek hizmeti, 5376 vatandaşa ise 9414 beslenme danışmanlığı ve diyetisyen hizmeti verildi.

KALE modeli aileleri koruyor

KADINLARA YÖNELİK HİZMETLER

Başiskele Kadın El Emeği Mağazası’nda (BAŞKEM) ilçenin üretken kadınları 2022’de de aile bütçelerine katkı sağlamaya devam etti. İle Seminerleri’ne katılım her geçen gün artarken, Başiskeleli ebeveynlerin bilinçlenmesini hedefleyen Aile Akademisi de ailelerin bilinçlenmesine katkı sağladı.

Anne-Çocuk Gelişim Atölyeleri’nde kentteki anne ve çocukların bilişsel ve sosyal gelişimlerine destek sağlanırken; Evlilik Okulu Projesi de farklı bir konuda yeni yuva kuracak ailelere katkı sağladı.

Başiskele Pastacılık Okulu’nda da usta öğreticiler, ustalar tatlı ve tuzlu lezzetlerle geleceğin pastacılarını yetiştirmeye katkı sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# yeni, HER, sosyal, Başiskele
# BAŞİSKELE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Başiskele’de camiler Ramazan’a hazırlanıyor mask
Başiskele’de camiler Ramazan’a hazırlanıyor
Yuvacık Kültür Merkezi'nde çalışmalar hızla sürüyor mask
Yuvacık Kültür Merkezi'nde çalışmalar hızla sürüyor
İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinen Bekir Develi: "Hiçbir şey yapamıyorsak boykota devam edelim" mask
İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinen Bekir Develi: "Hiçbir şey yapamıyorsak boykota devam edelim"
Yasin Özlü: "En güzeli millete hizmet" mask
Yasin Özlü: "En güzeli millete hizmet"
Başiskele'den Filistin'e 1 milyon TL'lik yardım mask
Başiskele'den Filistin'e 1 milyon TL'lik yardım
Başiskele’de öğrenciler yarıyıl tatilinde bolca eğlendi mask
Başiskele’de öğrenciler yarıyıl tatilinde bolca eğlendi
Başiskeleli minik kitapseverlerin İstanbul turu mask
Başiskeleli minik kitapseverlerin İstanbul turu
Başiskele'de öğrencilerin yeni gözdesi: Kitaphane mask
Başiskele'de öğrencilerin yeni gözdesi: Kitaphane
Başiskele’den Bursa’ya kültür turu mask
Başiskele’den Bursa’ya kültür turu
"Genç Başiskele, Genç İstihdam Projesi" büyüyor mask
"Genç Başiskele, Genç İstihdam Projesi" büyüyor

20 Şub 2024 - 16:56 Kocaeli/ Başiskele- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.193.674 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Gazilere ziyaret mask
Gazilere ziyaret
KALE modeli aileleri koruyor mask
KALE modeli aileleri koruyor
Özel çocuklu ailelere otizm eğitimi verildi mask
Özel çocuklu ailelere otizm eğitimi verildi
Uykusunda öldürülen köpek için: "Sanık köpeklerin katline devam etmiş" mask
Uykusunda öldürülen köpek için: "Sanık köpeklerin katline devam etmiş"
Kocaman’dan okul aile birlikleri buluşması mask
Kocaman’dan okul aile birlikleri buluşması
TCDD Kocaeli için işçi alacak mask
TCDD Kocaeli için işçi alacak

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL