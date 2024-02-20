Saadetli kadınlardan seçim hamlesi toplantısı

İlk toplantıyı İzmit’te yapan Saadetli kadınlar, ikinci buluşma için Başiskele’yi seçti. SP İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün, “Milli Görüş Belediyeciliği ile Başka Bir Kocaeli Mümkün! Başka Bir Başiskele Mümkün” dedi, bunu hep birlikte ispatlayacaklarını söyledi.

MİLLİ GÖRÜŞ BELEDİYECİLİĞİ HEDEFİ

Seçim çalışma stratejisinin de değerlendirildiği, çalışma programının yapıldığı toplantıda katılımcılara seslenen Reyhan Şengün, “31 Mart’ta şehrimizi Milli Görüş Belediyeciliğine kavuşturacağız. Sıradan bir belediyecilik anlayışından çok daha fazlası olan Milli Görüş Belediyeciliği ile milletimizin bütün sorunlarına çareler üreteceğiz. Allah’ın izniyle 1 Nisan sabahı da Kocaeli’de ve 12 ilçemizde Milli Görüş Belediyeciliği anlayışıyla çalışmaya ‘Bismillah’ diyeceğiz.” şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi