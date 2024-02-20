Saadetli kadınlardan seçim hamlesi toplantısı

İlk toplantıyı İzmit’te yapan Saadetli kadınlar, ikinci buluşma için Başiskele’yi seçti. SP İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün, “Milli Görüş Belediyeciliği ile Başka Bir Kocaeli Mümkün! Başka Bir Başiskele Mümkün” dedi, bunu hep birlikte ispatlayacaklarını söyledi.
MİLLİ GÖRÜŞ BELEDİYECİLİĞİ HEDEFİ
Seçim çalışma stratejisinin de değerlendirildiği, çalışma programının yapıldığı toplantıda katılımcılara seslenen Reyhan Şengün, “31 Mart’ta şehrimizi Milli Görüş Belediyeciliğine kavuşturacağız. Sıradan bir belediyecilik anlayışından çok daha fazlası olan Milli Görüş Belediyeciliği ile milletimizin bütün sorunlarına çareler üreteceğiz. Allah’ın izniyle 1 Nisan sabahı da Kocaeli’de ve 12 ilçemizde Milli Görüş Belediyeciliği anlayışıyla çalışmaya ‘Bismillah’ diyeceğiz.” şeklinde konuştu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.