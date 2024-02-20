AK Parti İzmit Belediye Meclis üyesi adayları açıklandı.

İzmit Belediyesi Meclis üyesi adayları şöyle: Aykut Bozkurt, Hayrettin Ünlü, Köksal Gümüş, Fatih Galyan (MHP), Yusuf Taşer, İpar Katre, İbrahim Efe, Erol Çalışkan, Osman Nuri Erturan, Önder Karakaş, Okan Karagöz (MHP), Aysel Demirtaş, Ayhan Gökmen, Turgay Köseoğlu (MHP), Burhan Saroğlu, Çetin Çomaklı, Hakan Yıldız, Hüseyin Öztekin, Batıkan Mehmet Akballı(BBP), Engin Duymaz (MHP), İsmail Yıldırım, Mehmet Alpaslan, Semih Furkan Koç, Meryem Kanpara, Abdullah Kuş, Davut Önder Akbaş, Hilal Doğan, Hüseyin Cıcık, Mustafa Akdoğan, Fadime Coşkun, Naime Ceylan, Şevval Ebrar Acar, Tuba Pekdemir
Kontenjan: Gökhan Aladağ (BBP), Erkan Aksoy, Fatih Özcan, İsmail Parlak.
İzmit Belediyesi Meclis üyesi adayları şöyle: Aykut Bozkurt, Hayrettin Ünlü, Köksal Gümüş, Fatih Galyan (MHP), Yusuf Taşer, İpar Katre, İbrahim Efe, Erol Çalışkan, Osman Nuri Erturan, Önder Karakaş, Okan Karagöz (MHP), Aysel Demirtaş, Ayhan Gökmen, Turgay Köseoğlu (MHP), Burhan Saroğlu, Çetin Çomaklı, Hakan Yıldız, Hüseyin Öztekin, Batıkan Mehmet Akballı(BBP), Engin Duymaz (MHP), İsmail Yıldırım, Mehmet Alpaslan, Semih Furkan Koç, Meryem Kanpara, Abdullah Kuş, Davut Önder Akbaş, Hilal Doğan, Hüseyin Cıcık, Mustafa Akdoğan, Fadime Coşkun, Naime Ceylan, Şevval Ebrar Acar, Tuba Pekdemir
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
3000 Yıldır.... - Hayırlı olsun
İzmitli - Semih Furkan Koç Başkanıma başarılar diliyorum.ilçemize kattığı genç enerjiyi tüm Kocaeli ne katacağın dan şüphemiz yok. Her şey İzmit için.
Hamza - Hayırlı olsun İzmit.e
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.