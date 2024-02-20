AK Parti Darıca Belediyesi meclis üyesi adayları açıklandı

Darıca Belediye Meclis üyesi adayları şöyle: Murat Kaya, İsmail Ramazanoğlu, Engin Güneş, Selma Gülenç, Hüseyin Okutan, Fatih Gürsoy, Hüsamettin Ergül, Yılmaz Tunalı, Kenan Paltacı (MHP), Osman Ağyar, Mustafa Kaya, Vedat Yılmaz (BBP), Kazım Güngör, Hasan Yeniay (MHP), Nurgül Kahveci Fırtına, Veysel Özgür, Köksal Akçay, Erdoğan Tonk, Gaye Kolcuoğlu, Aziz Türkcan, Hızır Bilgin, Ahmet Akçay, İzzet Kardeş, Tayfun Aslan, Metin Alaş, Bahadır Çalık, Barış Kurt, Emine Altay Çetinkaya.
Kontenjan: Ahmet Orman, Enver Demirci, Kenan Demirbaş.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.