AK Parti Derince Belediyesi meclis üyesi adayları açıklandı

Derince Belediye Meclis üyesi adayları şöyle: Niyazi Yağız, Mehmet Akbulak, Ayhan Aksoy (MHP), Arif İpek, Züheyla Uslu, Ramazan Bostan, Haluk Akyüz (MHP) , Kenan Yalçın, Hıdır Aydın, Zafer Bilgintürk, Mustafa Kaçmaz, Mutlu Karakaş, Samet Çetin (BBP), Yavuz Abdullahoğlu (MHP), Tarkan Alşan, Yasin Kayı, Hakan Gökhan (MHP), Kurtuluş Aytekin, Mefharet Serim, Tuncay Karak, Sinan Yoldaş, Hanife Akyüz, Muammer Haksoy, Burhan Arman, Doğukan Levent, Kürşat Bilalcan Altunkaya, Rabia Çamur, Eylem Burcu Özalp.
Kontenjan: Mehmet Ali Karaaslan, Abdullah Yıldırım, İbrahim Eren.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Derinceli - İşte görmek istediğimiz liste bu derince için en iyisi
Yusuf Yağız - Gümüşhaneliler olarak yanınızdayız başkanım şimdiden hayırlı olsun
Erdemir - Niyazi başkanım hayırlı olsun inşallah
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.