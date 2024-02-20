AK Parti Dilovası Belediyesi meclis üyesi adayları açıklandı

Dilovası Belediye Meclis üyesi adayları şöyle:
Fevzi Karadaş, Fatih Meral, Muhammet Demir, Mevlüt Kaya, Cemil Daşdemir, Yavuz Yılmaz, Cihan Sevinç (MHP), İnci Aydemir, İbrahim Karagöz, Özcan Kaya, Suat Şık, Mehmet Öztürk, Yusuf Kaya, Yunus Elden, Muzaffer Beyaz, Şükrü Dilmaç, Hamza Tosun, Muhammet Balta, Şükrü Yılmaz, İrfan Ertürk, Fatma Yıldırım, Fahrettin Keretaş.
Kontenjan: Osman Akbulut, Necati Temiz, Mahmut Barış
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.