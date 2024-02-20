AK Parti Gebze Belediyesi meclis üyesi adayları açıklandı

Gebze Belediye Meclis üyesi adayları şöyle: Hasan Soba, Mahmut Yandık, Mustafa Demirhan, Ömer Cihan Kavak (MHP), Habibe Çırak, Selim Malkoç, Mehmet Fatih İşlek, Talip Demir, Azim Uysal, Efari Bahçevan, Güler Şahin Gencay, Selamet Güner, Birgül Tokmak, Ahmet Hüseyin Çelebi, Mustafa Demir, Mustafa Önal, Ayhan Yılmaz, Vasfiye Aydın, Şener Akın (MHP), Mehmet Dinç, Okan Şen, Halil Aytaç, Osman Sezer, Mustafa Ateş, Hüseyin Katı, Hatice Uludağ (MHP), Vedat Gülcan, Mustafa Yaylak, Hacı Kılıç, Yetiş Akpınar, Eyüp Kaya, Volkan Ersoy, Avni Söğüt.
Kontenjan: Hasan Özemir, Emrullah Bilgin, Hüseyin Önder, İrfan İrtegün.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.