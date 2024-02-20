AK Parti Gölcük Belediyesi meclis üyesi adayları açıklandı

Gölcük Belediye Meclis üyesi adayları şöyle: Berna Abiş, Sedat Kul, Ali Ruhan Çelik, Kadir Özdemir, Samet Sırma (MHP), Muhammet Turan, İbrahim Kılıç, Recep Başkut, İbrahim Uzuner, Hüseyin Dilber, Kürşat Çakıroğlu, (MHP) Güngör Balel, İlyas Yazıcı, Murat Saral (MHP), Hülya Gökalp, Turan Ablak, Nurdoğan İnci, Ergün Akkaya, Metin Taşkan, Mehmet Kaya, Sibel Erdem, Ülkü Küçükbay, Şenol Şimşek, Sevde Keskin, Resul Yiğit, Bahriye Gökat, Ekrem Büyük, İrfan Şener,
Kontenjan: Mehmet Olhan, Adem Kurt, Hasan Bat
Gölcük Belediye Meclis üyesi adayları şöyle: Berna Abiş, Sedat Kul, Ali Ruhan Çelik, Kadir Özdemir, Samet Sırma (MHP), Muhammet Turan, İbrahim Kılıç, Recep Başkut, İbrahim Uzuner, Hüseyin Dilber, Kürşat Çakıroğlu, (MHP) Güngör Balel, İlyas Yazıcı, Murat Saral (MHP), Hülya Gökalp, Turan Ablak, Nurdoğan İnci, Ergün Akkaya, Metin Taşkan, Mehmet Kaya, Sibel Erdem, Ülkü Küçükbay, Şenol Şimşek, Sevde Keskin, Resul Yiğit, Bahriye Gökat, Ekrem Büyük, İrfan Şener,
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Gölcüklü - Listeye bakın aman Allahım inanması güç amma gerçek ortada
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.