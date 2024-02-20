AK Parti Karamürsel Belediyesi meclis üyesi adayları açıklandı

Karamürsel Belediye Meclis üyesi adayları şöyle: Recep Demirel, Hatice Akkaya, Ahmet Pehlivan, Burhan Gülbaş, Hasan Olgun, Erdin Bilgiç, Murat Yasin Taşkan, Sibel Kahya, Enes Bilici, Şaban Çatar, Mehmet Kaya Aktaş (MHP), Feridun Erturan, Kerem Taştan, Süleyman Selim Yavuzer, Ziya Okur, Kürşat Dinçer Kazan, Ahmet Enes Ekin, Ömer Yıldız, Serhat Öztürk, Rıfat Yıldız, Ahmet Alpözer, Enes Özarslan
Kontenjan: Ahmet Utaş, Nurettin Altun, Yunus Eyüp (MHP).
Karamürsel Belediye Meclis üyesi adayları şöyle: Recep Demirel, Hatice Akkaya, Ahmet Pehlivan, Burhan Gülbaş, Hasan Olgun, Erdin Bilgiç, Murat Yasin Taşkan, Sibel Kahya, Enes Bilici, Şaban Çatar, Mehmet Kaya Aktaş (MHP), Feridun Erturan, Kerem Taştan, Süleyman Selim Yavuzer, Ziya Okur, Kürşat Dinçer Kazan, Ahmet Enes Ekin, Ömer Yıldız, Serhat Öztürk, Rıfat Yıldız, Ahmet Alpözer, Enes Özarslan
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.