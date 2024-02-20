AK Parti Kartepe Belediyesi meclis üyesi adayları açıklandı

Kartepe Belediye Meclis üyesi adayları şöyle: Ahmet Özüer, Ali Karakaş, Enes Aydınlı, Eda Açıkyol, Elif Durmuş, Orhan Akyüz, Erol Yılmaz, Murat Sağlam, Enes Emengen (MHP), Selçuk Kösemen, Hulusi Aktop, Sedat Bal (BBP), Bilal Karslı, Ahmet Güngörmez (MHP), Mahir Tutak, Hüseyin Şimşek, Yüksel Dilek, Niyazi Aydın, Nimetullah Özgenç (MHP), İlayda Üzmez, Kemali Ünlü, Ramazan Çeçen, Hacer Babur, Hasan Arslan, Ezgi Merttürk, İbrahim Gözükara, Zeynep Çiftci, Soner Coşkun
Kontenjan: Zafer Turhan, Murat Soyer, Hakan Özçelik
Kartepe Belediye Meclis üyesi adayları şöyle: Ahmet Özüer, Ali Karakaş, Enes Aydınlı, Eda Açıkyol, Elif Durmuş, Orhan Akyüz, Erol Yılmaz, Murat Sağlam, Enes Emengen (MHP), Selçuk Kösemen, Hulusi Aktop, Sedat Bal (BBP), Bilal Karslı, Ahmet Güngörmez (MHP), Mahir Tutak, Hüseyin Şimşek, Yüksel Dilek, Niyazi Aydın, Nimetullah Özgenç (MHP), İlayda Üzmez, Kemali Ünlü, Ramazan Çeçen, Hacer Babur, Hasan Arslan, Ezgi Merttürk, İbrahim Gözükara, Zeynep Çiftci, Soner Coşkun
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.