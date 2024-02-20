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20 Şub 2024 - 17:09- Siyaset G:

Kocaeli SOL Parti, adaylarını açıkladı

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Seçime katılacak siyasi pa8rtilerden SOL Parti, ilimizde sadece Büyükşehir’e başkan adayı çıkartırken, her ilçede birer tane de meclis üyesi için aday gösterdi.

Kocaeli SOL Parti, adaylarını açıkladı mask
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SOL Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na 14 Mayıs 2023 seçimlerinde de birinci sıradan milletvekili adayı olan Avukat İlkay Deniz Torun’u aday olarak çıkardı.1992 Artvin Ardanuç doğumlu olan İlkay Deniz Torun, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2017) mezunu ve serbest avukatlık yapıyor.

BELEDİYE MECLİSİ ADAYLARI

SOL Parti’nin ilçelerdeki belediye meclis üyesi adayları da şöyle:

Nermin Irmak İlter ( İzmit / Sigortacı), Hakan Güzel (Gebze / İşçi), Şengül Karabulut (Darıca / İşçi), Dursun Sevim ( Derince / Emekli), Şenay Kına ( Gölcük / Ev kadını), Mevlüt Ataman (Kartepe / Emekli), Namık Saral ( Körfez / Emekli), Aktan Uslu (Çayırova / Gazeteci), Ahmet Tamer Güzel ( Başiskele / İşçi), Selahattin Pehlevan (Karamürsel / Emekli), Emine Yıldızkan (Kandıra / Emekli), Cihan Ergün (Mali Müşavir / Dilovası)

Kaynak: Haber Merkezi

# Derince, İzmit, Kocaeli, Başiskele, parti, Büyükşehir, Gölcük, Körfez

20 Şub 2024 - 17:09 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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