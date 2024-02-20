Kocaeli SOL Parti, adaylarını açıkladı

SOL Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na 14 Mayıs 2023 seçimlerinde de birinci sıradan milletvekili adayı olan Avukat İlkay Deniz Torun’u aday olarak çıkardı.1992 Artvin Ardanuç doğumlu olan İlkay Deniz Torun, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2017) mezunu ve serbest avukatlık yapıyor.
BELEDİYE MECLİSİ ADAYLARI
SOL Parti’nin ilçelerdeki belediye meclis üyesi adayları da şöyle:
Nermin Irmak İlter ( İzmit / Sigortacı), Hakan Güzel (Gebze / İşçi), Şengül Karabulut (Darıca / İşçi), Dursun Sevim ( Derince / Emekli), Şenay Kına ( Gölcük / Ev kadını), Mevlüt Ataman (Kartepe / Emekli), Namık Saral ( Körfez / Emekli), Aktan Uslu (Çayırova / Gazeteci), Ahmet Tamer Güzel ( Başiskele / İşçi), Selahattin Pehlevan (Karamürsel / Emekli), Emine Yıldızkan (Kandıra / Emekli), Cihan Ergün (Mali Müşavir / Dilovası)
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.