MHP Gölcük’te toplu istifa

İLÇE YÖNETİCİLERİ VE MAHALLE BAŞKANLARI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gölcük İlçe Başkanı Derya Çavdar’ın yönetiminde olan isimlerle birlikte teşkilatta toplu istifa yaşandı. MHP Gölcük İlçe Başkan Yardımcısı Kürşat Sönmez, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Yavuz Koçak ve Yönetim Kurulu Üyesi Onur İkiz görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Yönetimde yer alan isimlerle birlikte MHP’nin mahalle başkanları Ezgi Karakuş, Yasin Karanfil, Tumruhan Boz, Ahmet Enes Göçer, Ahmet Güneş, Nurettin Acar, Sefer Güneş, Gökhan Yücebaş, Muhammet Ali Kocaman ve Mehmet Fidanoğlu da görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu. Böylece MHP Gölcük’te toplam 14 isim istifasını kamuoyuyla paylaştı.

DERYA ÇAVDAR’I HEDEF ALDI

İstifalarla ilgili açıklamada bulunan İlçe Başkan Yardımcısı Kürşat Sönmez, “Çocuk yaşta gönül vermiş olduğumuz davamıza bugüne kadar sadık kaldık ve kalacağız. Emeğimiz, çabamız davamızın her daim yükselmesi ve daim olması adınadır. Lakin yaşanan olumsuzluklar sebebi dâhilinde bugün tepkimizi dile getirmek ve bu dirayetsiz karar ve tavırlara ortak olmama adına Milliyetçi Hareket Partisi Gölcük İlçe Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum. Meclis üyesi adaylarımıza hayırlı olsun diyor, başarılar diliyoruz. Meclis üyesi adaylarımız birbirinden kıymetli, görevini layığıyla yapacağından şüphemiz olmayan tecrübeleri ile kendini ispatlamış, ilçemizin sevilen isimleridir. İstifamızın sebebi ilçe başkanımızın aldığı istikrarsız karar ve tutumlardır” ifadelerini kullandı.