Körfez Belediye Meclis üyesi adayları şöyle: İbrahim Çırpan, Murat Gülbiçim, Ahmet Topuz (MHP), Cengiz Öztürk, Ayşe Hacet Aşar, Şaban Aydın, Ahmet Erdemir (MHP), Fatih Yalçın, İsmail Akova, Doğan Önal, Sezer Tarık Bekiroğlu (MHP), Nebahat Çelik, Mehmet Ak, Bayram Kurtaran (BBP), Ali Kaşkaş (MHP), Kutlu Soner Kayalı, Erdal Oruç, Yunus Kandal (MHP), Ahmet Çınar, Halil Olgun, Muammer Eren, Tuğay Polat, Kazım Kaya, Sema Çakırca, Hümeyra Biçer, Ercan Yanıktaş, Yusuf Ağyar, Kadriye Bayraktar.
Kontenjan: Ramazan Tuna, Doğan Orak, Ömer Semih Yurt
Körfez Belediye Meclis üyesi adayları şöyle: İbrahim Çırpan, Murat Gülbiçim, Ahmet Topuz (MHP), Cengiz Öztürk, Ayşe Hacet Aşar, Şaban Aydın, Ahmet Erdemir (MHP), Fatih Yalçın, İsmail Akova, Doğan Önal, Sezer Tarık Bekiroğlu (MHP), Nebahat Çelik, Mehmet Ak, Bayram Kurtaran (BBP), Ali Kaşkaş (MHP), Kutlu Soner Kayalı, Erdal Oruç, Yunus Kandal (MHP), Ahmet Çınar, Halil Olgun, Muammer Eren, Tuğay Polat, Kazım Kaya, Sema Çakırca, Hümeyra Biçer, Ercan Yanıktaş, Yusuf Ağyar, Kadriye Bayraktar.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.