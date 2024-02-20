Başiskele Belediye Meclis üyesi adayları şöyle: Mehmet Ustaoğlu, Faruk Keleş, Ercüment Yıldırım, Murat Kılıç, Halit Bayhan (MHP), Nuriye Çelikkol, Muzaffer Can, Cihan Şenses, Adilay Furuncu, Şakir Özkaraaslan, Ünal Demir (MHP), Arif Başkan, Hasan Bostan, Hüseyin Duman, Salih Çelik, Meryem Atak, İhsan Sezgin, İsmail Okcan (MHP), Muharrem Gökbayrak, Hasan Mert Engi, Beşir Gür, Erhan Acer, Erdoğan Selimoğlu, Ayşe Yılmaz, Demet Kılıç, Mücahit Selvi, Zekeriya Özkurt, Taha Koç
Kontenjan: İrfan Altıntaş, Melih Özkaraaslan, Serhat Beyazıt.
Başiskele Belediye Meclis üyesi adayları şöyle: Mehmet Ustaoğlu, Faruk Keleş, Ercüment Yıldırım, Murat Kılıç, Halit Bayhan (MHP), Nuriye Çelikkol, Muzaffer Can, Cihan Şenses, Adilay Furuncu, Şakir Özkaraaslan, Ünal Demir (MHP), Arif Başkan, Hasan Bostan, Hüseyin Duman, Salih Çelik, Meryem Atak, İhsan Sezgin, İsmail Okcan (MHP), Muharrem Gökbayrak, Hasan Mert Engi, Beşir Gür, Erhan Acer, Erdoğan Selimoğlu, Ayşe Yılmaz, Demet Kılıç, Mücahit Selvi, Zekeriya Özkurt, Taha Koç
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.