Kandıra Belediye Meclis üyesi adayları şöyle: İsmail Aysu, Sertan Kulaç, Mustafa Yağız (MHP), Selahattin Okan, Nilgün Gürcan, Barış Gülsever, Abdulkadir Köksal (MHP), Uğur Vural, Hüseyin Ayaz, Zehra Özaydın, Selim Bayburt (MHP), Murat Küçüktecer (BBP) Zafer Kaçar, Zeynep Özdemir, İsmail Babür, Fahri Buruş (MHP), Serdar Efe, Vedat Acar, Mustafa Akşit, Hakan Satılmış, Mustafa Memiş, Neslihan Tiryaki.
Kontenjan: Fehmi Evren Dinç, Recep Alçın, Ali Osman Erol
Kandıra Belediye Meclis üyesi adayları şöyle: İsmail Aysu, Sertan Kulaç, Mustafa Yağız (MHP), Selahattin Okan, Nilgün Gürcan, Barış Gülsever, Abdulkadir Köksal (MHP), Uğur Vural, Hüseyin Ayaz, Zehra Özaydın, Selim Bayburt (MHP), Murat Küçüktecer (BBP) Zafer Kaçar, Zeynep Özdemir, İsmail Babür, Fahri Buruş (MHP), Serdar Efe, Vedat Acar, Mustafa Akşit, Hakan Satılmış, Mustafa Memiş, Neslihan Tiryaki.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.