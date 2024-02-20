AK Parti Çayırova Belediyesi meclis üyesi adayları açıklandı

Çayırova Belediye Meclis üyesi adayları şöyle: Seyhan Dünmez, Günay Uzun, Nizamettin Günay, Ahmet Güçer, Metin Demirci, İskender Turan (MHP), Sefa Yılmaz, Ferhat Karabulut, Kadir Kurun, Furkan Yavuz, Ercan Aslan (MHP), Atilla Aydın, Erdem Karakaş, Tamer Toplu, Neşe Aydın, Nesrin Yılmaz, Halil Halifeoğlu, Murat Dinç (MHP), Ersin Özcan, Muammer Karaca, Ali Özçelik, Orhan Çıtak (MHP), Emine Otlu, Enes Aktaş, Kayhan Şahiner, Esat Uzun, Ergin Demir, Mustafa Gök
Kontenjan: Fatmanur Çelik, Sadettin Arıkboğa, Bekir Bilgiç
Çayırova Belediye Meclis üyesi adayları şöyle: Seyhan Dünmez, Günay Uzun, Nizamettin Günay, Ahmet Güçer, Metin Demirci, İskender Turan (MHP), Sefa Yılmaz, Ferhat Karabulut, Kadir Kurun, Furkan Yavuz, Ercan Aslan (MHP), Atilla Aydın, Erdem Karakaş, Tamer Toplu, Neşe Aydın, Nesrin Yılmaz, Halil Halifeoğlu, Murat Dinç (MHP), Ersin Özcan, Muammer Karaca, Ali Özçelik, Orhan Çıtak (MHP), Emine Otlu, Enes Aktaş, Kayhan Şahiner, Esat Uzun, Ergin Demir, Mustafa Gök
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.