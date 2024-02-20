Spor adamlarının kahvaltısına Muharrem Tutuş da katıldı

Kuruçeşmespor eski başkanı, iş insanı Fevzi Bayırbaşı’nın ev sahipliğindeki kahvaltıya eski milletvekili Kemal Köse, ASKF kurucu başkanı Muammer Hazer, MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu, eski efsane futbolcular Yusuf Altıntaş, Yaşar Altıntaş, Faruk Sarman, Metin Özkan, İl Hakem Kurulu eski Başkanı Orhan Günen, Sarımeşe eski belediye başkanı Ergün Berdan, iş insanı Ali Genç, Okulspor Mağazası’nın sahibi Engin Kayalı, Kocaelispor eski başkanı Nebil Uzun, Kocaelispor eski yöneticisi Mustafa Gençoğlu, Kağıtspor başkanı İbrahim Erçin, atletizm eski il temsilcisi Hasan Antika, pehlivanlar Bülent Gürbüz, Ömer Aslantaş, Sabri Geçer, Mustafa Bayram Şener Sar katıldı. AK Parti’nin İzmit Belediye Başkanı Muharrem Tutuş da kahvaltıya katıldı, sporun duayenleriyle sohbet etti.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.