İşte Cumhur İttifakı’nın belediye meclis listeleri

BİR HAFTADA HAZIRLANDI

Cumhur İttifakı belediye meclis üyeleri listeleri belli oldu. Salı günü saat 17.00’de seçim kurullarına teslim edilecek listeler saat 17.00 gibi resmi olarak açıklandı. 12 ilçede toplam 366 kişilik 12 belediyenin meclis listesinde 33 MHP’li ve 7 BBP’li isim de yer aldı.

Cumhur İttifakı’nda belediye meclis listeleri 7 günlük yoğun bir çalışma ile hazırlandı.

1000 ADAY ADAYI ARASINDAN

Genel merkezden gelen yöneticilerin nezaretinde AK Parti, MHP ve BBP il başkanlarının öncülüğünde yapılan toplantılarda ilçe belediye başkanları ve partilerin ilçe başkanları da hazır bulundu. Gece geç saatlere kadar çalışan komisyon 1000 resmi ve gayrı resmi aday adayı arasından listeleri belirledi.

TALUS: UYUMLU ÇALIŞTIK

Listelerde, mali müşavir, avukat gibi meslek erbaplarının bulunmasına dikkat edildi. Kadın ve gençlik kotalarına uyuldu. Hemşeri dengeleri gözetildi. Uyum içinde çalıştıklarına dikkat çeken AK Parti İl Başkanı Şahin Talus “BBP ile listeyi Türkiye genelinde tamamlayan ilk il olduk. MHP ile de 2019’u baz aldık. Çok uyumlu ve güzel bir çalışma oldu” dedi.

MHP BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ İÇİN 6 İSİM BELİRLEDİ

Listelerde MHP adına Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisine girebilecek 6 isme yer verildi. Gebze, İzmit, Kandıra, Körfez, Derince ve Başiskele’de büyükşehir kotası alan MHP’den her ilçede meclis üyeleri arasından bir belediye başkan yardımcısı alınacak. Ama o isimler Kocaeli Büyükşehir’e gidecek isimler arasından seçilmedi.

MURAT NURİ DEMİRBAŞ: KOMİSYON KURDUK

MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş da “Hem Tahir Başkan, hem Şahin Başkan ile inanılmaz uyum içinde çalıştık. Bazen gece yarısı 03.00’ü bulan toplantılar yaptık. Biz listelere girecek arkadaşlarımızı ilde bir komisyon kurarak belirledik. Tek tek görüştük. isimleri belirlerken eğitim ve meslek grubu gibi temel kriterlere dikkat ettik” dedi.

BBP’DEN 7 İSİM LİSTELERDE

BBP’ye ise listelerde 7 meclis üyeliği verildi. BBP’den İzmit eski İlçe Başkanı Ömer Gökhan Aladağ, İzmit Meclis üyeliğinin yanı sıra, İzmit Belediye Başkan yardımcısı da olacak. BBP adına İzmit’te 2, Derince, Körfez, Kartepe, Darıca ve Kandıra’da 1’er meclis üyesi listelerde yer buldu.

KÜPÇÜ: SEVİLEN İSİMLER

BBP İl Koordinatörü Metehan Küptü sıkıntısız bir liste belirleme süreci yaşadıklarına dikkat çekerek, “Hepimiz isteklerimizi biliyoruz. Hedefimiz de aynı olduğu için sorun olmadı. Biz arkadaşlarımızı belirlerken bölgelerinde sevilen, teşkilatımıza yürekten bağlı ve seçimlerde artı oy katkısı olabilecek isimleri seçtik. Göreceksiniz BBP’nin de büyük desteğiyle İzmit’i Cumhur İttifakı olarak geri alacağız” dedi.

BAŞİSKELE

Mehmet Ustaoğlu, Faruk Keleş, Ercüment Yıldırım, Murat Kılıç, Halit Bayhan (MHP- Belediye Başkan Yardımcısı Adayı), Nuriye Çelikkol, Muzaffer Can, Cihan Şenses, Adilay Furuncu, Şakir Özkaraaslan, Ünal Demir (MHP), Arif Başkan, Hasan Bostan, Hüseyin Duman, Salih Çelik, Meryem Atak, İhsan Sezgin, İsmail Okcan (MHP), Muharrem Gökbayrak, Hasan Mert Engi, Beşir Gür, Erhan Acer, Erdoğan Selimoğlu, Ayşe Yılmaz, Demet Kılıç, Mücahit Selvi, Zekeriya Özkurt, Taha Koç

Kontenjan: İrfan Altıntaş, Melih Özkaraaslan, Serhat Beyazıt.

ÇAYIROVA

Seyhan Dünmez, Günay Uzun, Nizamettin Günay, Ahmet Güçer, Metin Demirci, İskender Turan (MHP), Sefa Yılmaz, Ferhat Karabulut, Kadir Kurun, Furkan Yavuz, Ercan Aslan (MHP- Belediye Başkan Yardımcısı Adayı), Atilla Aydın, Erdem Karakaş, Tamer Toplu, Neşe Aydın, Nesrin Yılmaz, Halil Halifeoğlu, Murat Dinç (MHP), Ersin Özcan, Muammer Karaca, Ali Özçelik, Orhan Çıtak (MHP), Emine Otlu, Enes Aktaş, Kayhan Şahiner, Esat Uzun, Ergin Demir, Mustafa Gök

Kontenjan: Fatmanur Çelik, Sadettin Arıkboğa, Bekir Bilgiç

DARICA

Murat Kaya, İsmail Ramazanoğlu, Engin Güneş, Selma Gülenç, Hüseyin Okutan, Fatih Gürsoy, Hüsamettin Ergül, Yılmaz Tunalı, Kenan Paltacı (MHP- Başkan Yardımcısı adayı), Osman Ağyar, Mustafa Kaya, Vedat Yılmaz (BBP), Kazım Güngör, Hasan Yeniay (MHP), Nurgül Kahveci Fırtına, Veysel Özgür, Köksal Akçay, Erdoğan Tonk, Gaye Kolcuoğlu, Aziz Türkcan, Hızır Bilgin, Ahmet Akçay, İzzet Kardeş, Tayfun Aslan, Metin Alaş, Bahadır Çalık, Barış Kurt, Emine Altay Çetinkaya.

Kontenjan: Ahmet Orman, Enver Demirci, Kenan Demirbaş.

DERİNCE

Niyazi Yağız, Mehmet Akbulak, Ayhan Aksoy (MHP), Arif İpek, Züheyla Uslu, Ramazan Bostan, Haluk Akyüz (MHP- Başkan Yardımcısı Adayı) , Kenan Yalçın, Hıdır Aydın, Zafer Bilgintürk, Mustafa Kaçmaz, Mutlu Karakaş, Samet Çetin (BBP), Yavuz Abdullahoğlu (MHP), Tarkan Alşan, Yasin Kayı, Hakan Gökhan (MHP), Kurtuluş Aytekin, Mefharet Serim, Tuncay Karak, Sinan Yoldaş, Hanife Akyüz, Muammer Haksoy, Burhan Arman, Doğukan Levent, Kürşat Bilalcan Altunkaya, Rabia Çamur, Eylem Burcu Özalp.

Kontenjan: Mehmet Ali Karaaslan, Abdullah Yıldırım, İbrahim Eren.

DİLOVASI

Fevzi Karadaş, Fatih Meral, Muhammet Demir, Mevlüt Kaya, Cemil Daşdemir, Yavuz Yılmaz, Cihan Sevinç (MHP- Başkan Yardımcısı Adayı), İnci Aydemir, İbrahim Karagöz, Özcan Kaya, Suat Şık, Mehmet Öztürk, Yusuf Kaya, Yunus Elden, Muzaffer Beyaz, Şükrü Dilmaç, Hamza Tosun, Muhammet Balta, Şükrü Yılmaz, İrfan Ertürk, Fatma Yıldırım, Fahrettin Keretaş.

Kontenjan: Osman Akbulut, Necati Temiz, Mahmut Barış

GEBZE

Hasan Soba, Mahmut Yandık, Mustafa Demirhan, Ömer Cihan Kavak (MHP), Habibe Çırak, Selim Malkoç, Mehmet Fatih İşlek, Talip Demir, Azim Uysal, Efari Bahçevan, Güler Şahin Gencay, Selamet Güner, Birgül Tokmak, Ahmet Hüseyin Çelebi, Mustafa Demir, Mustafa Önal, Ayhan Yılmaz, Vasfiye Aydın, Şener Akın (MHP- Başkan Yardımcısı Adayı), Mehmet Dinç, Okan Şen, Halil Aytaç, Osman Sezer, Mustafa Ateş, Hüseyin Katı, Hatice Uludağ (MHP), Vedat Gülcan, Mustafa Yaylak, Hacı Kılıç, Yetiş Akpınar, Eyüp Kaya, Volkan Ersoy, Avni Söğüt.

Kontenjan: Hasan Özemir, Emrullah Bilgin, Hüseyin Önder, İrfan İrtegün.

GÖLCÜK

Berna Abiş, Sedat Kul, Ali Ruhan Çelik, Kadir Özdemir, Samet Sırma (MHP- Başkan Yardımcısı Adayı), Muhammet Turan, İbrahim Kılıç, Recep Başkut, İbrahim Uzuner, Hüseyin Dilber, Kürşat Çakıroğlu, (MHP) Güngör Balel, İlyas Yazıcı, Murat Saral (MHP), Hülya Gökalp, Turan Ablak, Nurdoğan İnci, Ergün Akkaya, Metin Taşkan, Mehmet Kaya, Sibel Erdem, Ülkü Küçükbay, Şenol Şimşek, Sevde Keskin, Resul Yiğit, Bahriye Gökat, Ekrem Büyük, İrfan Şener,

Kontenjan: Mehmet Olhan, Adem Kurt, Hasan Bat

İZMİT

Aykut Bozkurt, Hayrettin Ünlü, Köksal Gümüş, Fatih Galyan (MHP- Başkan Yardımcısı Adayı), Yusuf Taşer, İpar Katre, İbrahim Efe, Erol Çalışkan, Osman Nuri Erturan, Önder Karakaş, Okan Karagöz (MHP), Aysel Demirtaş, Ayhan Gökmen, Turgay Köseoğlu (MHP), Burhan Saroğlu, Çetin Çomaklı, Hakan Yıldız, Hüseyin Öztekin, Batıkan Mehmet Akballı(BBP), Engin Duymaz (MHP), İsmail Yıldırım, Mehmet Alpaslan, Semih Furkan Koç, Meryem Kanpara, Abdullah Kuş, Davut Önder Akbaş, Hilal Doğan, Hüseyin Cıcık, Mustafa Akdoğan, Fadime Coşkun, Naime Ceylan, Şevval Ebrar Acar, Tuba Pekdemir

Kontenjan: Gökhan Aladağ (BBP), Erkan Aksoy, Fatih Özcan, İsmail Parlak.

KARAMÜRSEL

Recep Demirel, Hatice Akkaya, Ahmet Pehlivan, Burhan Gülbaş, Hasan Olgun, Erdin Bilgiç, Murat Yasin Taşkan, Sibel Kahya, Enes Bilici, Şaban Çatar, Mehmet Kaya Aktaş (MHP- Belediye Başkan Yardımcısı Adayı), Feridun Erturan, Kerem Taştan, Süleyman Selim Yavuzer, Ziya Okur, Kürşat Dinçer Kazan, Ahmet Enes Ekin, Ömer Yıldız, Serhat Öztürk, Rıfat Yıldız, Ahmet Alpözer, Enes Özarslan

Kontenjan: Ahmet Utaş, Nurettin Altun, Yunus Eyüp (MHP).

KARTEPE

Ahmet Özüer, Ali Karakaş, Enes Aydınlı, Eda Açıkyol, Elif Durmuş, Orhan Akyüz, Erol Yılmaz, Murat Sağlam, Enes Emengen (MHP- Belediye Başkan Yardımcısı Adayı), Selçuk Kösemen, Hulusi Aktop, Sedat Bal (BBP), Bilal Karslı, Ahmet Güngörmez (MHP), Mahir Tutak, Hüseyin Şimşek, Yüksel Dilek, Niyazi Aydın, Nimetullah Özgenç (MHP), İlayda Üzmez, Kemali Ünlü, Ramazan Çeçen, Hacer Babur, Hasan Arslan, Ezgi Merttürk, İbrahim Gözükara, Zeynep Çiftci, Soner Coşkun

Kontenjan: Zafer Turhan, Murat Soyer, Hakan Özçelik

KÖRFEZ

İbrahim Çırpan, Murat Gülbiçim, Ahmet Topuz (MHP), Cengiz Öztürk, Ayşe Hacet Aşar, Şaban Aydın, Ahmet Erdemir (MHP- Belediye Başkan Yardımcısı Adayı), Fatih Yalçın, İsmail Akova, Doğan Önal, Sezer Tarık Bekiroğlu (MHP), Nebahat Çelik, Mehmet Ak, Bayram Kurtaran (BBP), Ali Kaşkaş (MHP), Kutlu Soner Kayalı, Erdal Oruç, Yunus Kandal (MHP), Ahmet Çınar, Halil Olgun, Muammer Eren, Tuğay Polat, Kazım Kaya, Sema Çakırca, Hümeyra Biçer, Ercan Yanıktaş, Yusuf Ağyar, Kadriye Bayraktar.

Kontenjan: Ramazan Tuna, Doğan Orak, Ömer Semih Yurt

KANDIRA

İsmail Aysu, Sertan Kulaç, Mustafa Yağız (MHP), Selahattin Okan, Nilgün Gürcan, Barış Gülsever, Abdulkadir Köksal (MHP- Belediye Başkan Yardımcısı Adayı), Uğur Vural, Hüseyin Ayaz, Zehra Özaydın, Selim Bayburt (MHP), Murat Küçüktecer (BBP) Zafer Kaçar, Zeynep Özdemir, İsmail Babür, Fahri Buruş (MHP), Serdar Efe, Vedat Acar, Mustafa Akşit, Hakan Satılmış, Mustafa Memiş, Neslihan Tiryaki.

Kontenjan: Fehmi Evren Dinç, Recep Alçın, Ali Osman Erol