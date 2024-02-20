Küçükkaya ilk sıraya yazıldı, Emre Andız listeden çıkarıldı Hürriyet adaylığa geri döndü

MECLİS ÜYESİ LİSTESİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI
CHP İzmit Belediye Meclis üyesi listesi ortalığı karıştırdı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, meclis üyesi listesine istediği isimlerin yazılmaması sonrasında ‘adaylıktan çekilirim’ resti çekti. Hürriyet’e bu resti sonrasında istediğin şekilde listeyi hazırla dendi fakat Hürriyet CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’ın görevden alınmasını istedi. Hürriyet, Ercan varsa ben yokum diyerek Ercan’ın görevden alınmaması halinde adaylıktan çekileceğini söylediği iddia edildi.
HÜRRİYET ÖNCE ÇEKİLDİ SONRA GERİ DÖNDÜ
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bu yaşananların ardından adaylıktan resmen çekildi. Hürriyet, adaylıktan çekildiğine dair resmi evrağı CHP İzmit İlçe Başkanlığına gönderdi. Yapılan görüşmelerin ardından Hürriyet’in İzmit ilçe eski Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, meclis üyesi listesinin ilk sırasına yazıldı. CHP Kocaeli geçmiş dönem Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız listeden çıkarıldı. Hürriyet bu gelişme üzerine İzmit Belediye Başkan adaylığına geri döndü.
İŞTE İZMİT BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ LİSTESİ
1-Mehmet Ümit Küçükkaya, 2- Nazım Gençtürk 3- Hamit İlker Ulusoy, 4- Orhan Dönmez, 5- Nilgün Yılmaz, 6- Yaşar Kardaş, 7- Celal Hülür, 8- Lütfü Obuz, 9- Barbaros Akkuş, 1- Erdem Arcan, 11- Serdar Atasever, 12- Neslihan Çakır, 13- Mehmet Baştürk, 14- Ercan Balseçen, 15- Ayşe Fatmagül Terzi, 16- Özcan Özer, 17- Turgut Kocacık, 18- Cemal Dolanbey, 19- Erdan Şahin, 20- Hava Hamarat, 21- Hüseyin Karadeniz, 22- Mehtap Zeynep Keskin Karagül, 23- İlhan Keleş, 24- Yusuf Ziya Tom, 25- Aşkın Yavuz, 26- Ahmet Özcan, 27- Güliz Cop, 28- Gürkan Hasançebi, 29- Ufuk Çelik, 30- Kadir Kadri Yazıcı, 31- Şenol Kılıç, 32- Murat İhsan Özeren, 33- Murat Duran,
KONTENJAN: 1- Çetin Sarıca, 2- Vildan Bacıoğlu Taşkan, 3- Hasan Satılmış, 4- Gamze Yılmaz Doğan
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Phkfkluu - Farketmezki nasıl olsa akp kazanacak
Yeni Şehir Li - Yenişehir den birtane aday yok Barboros akkuş Orhan dönmez bunlarla anca balık tutmaya gidilir İzmit in en büyük mahallesi okay belhan. Yaser değirmenci oğlu Kenan Gonca Yusuf bektur Rıfat Özkan Fatih ayyıldız olabilirdi bizde itiraz ediyoruz
İzmit'li - Ben sana oy vermeyeceğim,kendini partiden üstün gören kişisin
Gökan Bilmiş - Hayatın R yapmak. Kendini hep örgütün üstünde görüyorsun. Örgüt olmazsa sen bir hiçsin HİÇ
Halit - Yine blöf yine yutturdu
Emekli - Ak parti biraz sevindi ama nafile
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.