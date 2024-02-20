Gebzespor liderliği kaybetti

MAÇ EKSİĞİYLE İKİNCİ SIRAYA GERİLEDİ

Bu sezon BAL’da şampiyonluk yarışı yapan, ligin ilk yarısını da en yakın rakiplerinin 5 puan önünde zirvede tamamlayan Gebzespor, ilk hafta Çorluspor’da deplasmanda yenildikten sonra zirvede eskisi kadar rahat değildi. Geçen haftaya bay geçen Gebzespor, kendisini iki puan geriden takip eden Çorluspor’un da deplasmanda farklı skorla kazanmasıyla liderliği rakibine kaptırdı. Maç eksiği ile ikinci sıraya gerileyen Mor-Beyazlı ekip, Pazar günü sahasında Keşanspor’u konuk edecek.

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

TOPLU SONUÇLAR

Kapaklı: 6 Babaeski: 1

Kullarspor: 3 Sarayspor: 0

Gölcükspor: 0 Uzunköprü: 0

Lüleburgaz: 0 Çorluspor: 9

Keşanspor: 2 Diliskelesi: 1

Feriköyspor: 1 Yuvacıkspor: 0

Taçspor: 1 İFA Spor: 2

HAFTANIN MAÇLARI

25 ŞUBAT PAZAR

14.00 Diliskelesi-Feriköyspor

14.00 Babaeski-Taçspor

14.00 Sarayspor-Gölcükspor

14.00 Yuvacıkspor-Lüleburgaz

14.00 İFA Spor-Kullar 1975 Spor

14.00 Çorluspor-Kapaklıspor

14.00 Gebzespor-Keşanspor