Gebzespor liderliği kaybetti

MAÇ EKSİĞİYLE İKİNCİ SIRAYA GERİLEDİ
Bu sezon BAL’da şampiyonluk yarışı yapan, ligin ilk yarısını da en yakın rakiplerinin 5 puan önünde zirvede tamamlayan Gebzespor, ilk hafta Çorluspor’da deplasmanda yenildikten sonra zirvede eskisi kadar rahat değildi. Geçen haftaya bay geçen Gebzespor, kendisini iki puan geriden takip eden Çorluspor’un da deplasmanda farklı skorla kazanmasıyla liderliği rakibine kaptırdı. Maç eksiği ile ikinci sıraya gerileyen Mor-Beyazlı ekip, Pazar günü sahasında Keşanspor’u konuk edecek.
BAL 2.GRUP PUAN DURUMU
O
G
B
M
A
Y
P
18
14
2
2
51
11
44
17
14
1
2
40
6
43
18
12
2
4
40
17
38
18
9
6
3
31
18
33
18
10
2
6
28
13
32
17
9
2
6
27
14
29
17
8
4
5
23
19
28
17
8
3
6
31
14
27
18
7
5
6
27
19
26
18
8
1
9
34
36
25
18
5
3
10
19
27
18
18
5
1
12
17
33
16
18
3
2
13
9
33
11
18
1
3
14
7
67
6
18
1
1
16
8
65
4
TOPLU SONUÇLAR
Kapaklı: 6 Babaeski: 1
Kullarspor: 3 Sarayspor: 0
Gölcükspor: 0 Uzunköprü: 0
Lüleburgaz: 0 Çorluspor: 9
Keşanspor: 2 Diliskelesi: 1
Feriköyspor: 1 Yuvacıkspor: 0
Taçspor: 1 İFA Spor: 2
HAFTANIN MAÇLARI
25 ŞUBAT PAZAR
14.00 Diliskelesi-Feriköyspor
14.00 Babaeski-Taçspor
14.00 Sarayspor-Gölcükspor
14.00 Yuvacıkspor-Lüleburgaz
14.00 İFA Spor-Kullar 1975 Spor
14.00 Çorluspor-Kapaklıspor
14.00 Gebzespor-Keşanspor
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.