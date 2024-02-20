Diliskelesi, Gölcükspor ve Kullar arasında yarış kızıştı

PUANLAR ÇOK YAKIN

BAL’da bu sezon il sıralamasında ilk ikiye girmek çok önemli. Bu sezon 5 takımla yer aldığımız BAL’da il sıralamasında ilk iki de yer alacak takımlar kümede kalacak, diğer üç takım düşecek. Gebzespor, ligi şampiyon bitirmesi durumunda ise ilk üç takım ligde kalacak. 18. hafta sonunda Gebzespor’un dışında bu yarışın içinde olan üç takımdan Diliskelesispor’un 29, Gölcükspor’un 28, Kullar 1975 Spor’un ise 27 puanı var. İl sıralamasında son sırada yer alan 16 puanı bulunan Yuvacıkspor’u bu takımları yakalaması artık çok zor. İl sıralamasında yarış bu üç takım arasında olacak.

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

TOPLU SONUÇLAR

Kapaklı: 6 Babaeski: 1

Kullarspor: 3 Sarayspor: 0

Gölcükspor: 0 Uzunköprü: 0

Lüleburgaz: 0 Çorluspor: 9

Keşanspor: 2 Diliskelesi: 1

Feriköyspor: 1 Yuvacıkspor: 0

Taçspor: 1 İFA Spor: 2

HAFTANIN MAÇLARI

25 ŞUBAT PAZAR

14.00 Diliskelesi-Feriköyspor

14.00 Babaeski-Taçspor

14.00 Sarayspor-Gölcükspor

14.00 Yuvacıkspor-Lüleburgaz

14.00 İFA Spor-Kullar 1975 Spor

14.00 Çorluspor-Kapaklıspor

14.00 Gebzespor-Keşanspor