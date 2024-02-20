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Diliskelesi, Gölcükspor ve Kullar arasında yarış kızıştı

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Gebzespor’un şampiyonluğa oynadığı BAL 2.Grup’ta yer alan diğer takımlarımız il sıralamasında kendilerine avantaj sağlamak istiyorlar. Diliskelesispor haftayı mağlup bitirdi, Gölcükspor’da evinde grubun zayıf takımı Uzunköprü ile 0-0 berabere kaldı. İki takımın puan kaybettiği haftada Kullarspor, sahasında Sarayspor’u 3-0 yendi, rakipleriyle arasındaki puan farkını düşürdü.

Hulusi Özdilek
Hulusi Özdilek Tüm Haberleri
Diliskelesi, Gölcükspor ve Kullar arasında yarış kızıştı mask
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PUANLAR ÇOK YAKIN

BAL’da bu sezon il sıralamasında ilk ikiye girmek çok önemli. Bu sezon 5 takımla yer aldığımız BAL’da il sıralamasında ilk iki de yer alacak takımlar kümede kalacak, diğer üç takım düşecek. Gebzespor, ligi şampiyon bitirmesi durumunda ise ilk üç takım ligde kalacak. 18. hafta sonunda Gebzespor’un dışında bu yarışın içinde olan üç takımdan Diliskelesispor’un 29, Gölcükspor’un 28, Kullar 1975 Spor’un ise 27 puanı var. İl sıralamasında son sırada yer alan 16 puanı bulunan Yuvacıkspor’u bu takımları yakalaması artık çok zor. İl sıralamasında yarış bu üç takım arasında olacak. 

 

 

 

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

P

1.ÇORLU SPOR 1947

18

14

2

2

51

11

44

2.GEBZESPOR

17

14

1

2

40

6

43

3.FERİKÖY

18

12

2

4

40

17

38

4.İFA

18

9

6

3

31

18

33

5.TAÇSPOR

18

10

2

6

28

13

32

6.DİLİSKELESİSPOR

17

9

2

6

27

14

29

7.GÖLCÜKSPOR

17

8

4

5

23

19

28

8.KULLAR 1975 SPOR

17

8

3

6

31

14

27

9.KEŞAN SPOR

18

7

5

6

27

19

26

10.KAPAKLISPOR

18

8

1

9

34

36

25

11.SARAY SPOR 1953

18

5

3

10

19

27

18

12.YUVACIKSPOR

18

5

1

12

17

33

16

13.UZUNKÖPRÜSPOR

18

3

2

13

9

33

11

14.LÜLEBURGAZSPOR

18

1

3

14

7

67

6

15.BABAESKİSPOR

18

1

1

16

8

65

4

 

TOPLU SONUÇLAR

Kapaklı: 6 Babaeski: 1

Kullarspor: 3 Sarayspor: 0

Gölcükspor: 0 Uzunköprü: 0

Lüleburgaz: 0 Çorluspor: 9

Keşanspor: 2 Diliskelesi: 1

Feriköyspor: 1 Yuvacıkspor: 0

Taçspor: 1 İFA Spor: 2

HAFTANIN MAÇLARI

25 ŞUBAT PAZAR

14.00 Diliskelesi-Feriköyspor

14.00 Babaeski-Taçspor

14.00 Sarayspor-Gölcükspor

14.00 Yuvacıkspor-Lüleburgaz

14.00 İFA Spor-Kullar 1975 Spor

14.00 Çorluspor-Kapaklıspor

14.00 Gebzespor-Keşanspor

# VAR, hafta

20 Şub 2024 - 18:48 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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