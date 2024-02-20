Diliskelesi, Gölcükspor ve Kullar arasında yarış kızıştı

PUANLAR ÇOK YAKIN
BAL’da bu sezon il sıralamasında ilk ikiye girmek çok önemli. Bu sezon 5 takımla yer aldığımız BAL’da il sıralamasında ilk iki de yer alacak takımlar kümede kalacak, diğer üç takım düşecek. Gebzespor, ligi şampiyon bitirmesi durumunda ise ilk üç takım ligde kalacak. 18. hafta sonunda Gebzespor’un dışında bu yarışın içinde olan üç takımdan Diliskelesispor’un 29, Gölcükspor’un 28, Kullar 1975 Spor’un ise 27 puanı var. İl sıralamasında son sırada yer alan 16 puanı bulunan Yuvacıkspor’u bu takımları yakalaması artık çok zor. İl sıralamasında yarış bu üç takım arasında olacak.
BAL 2.GRUP PUAN DURUMU
O
G
B
M
A
Y
P
18
14
2
2
51
11
44
17
14
1
2
40
6
43
18
12
2
4
40
17
38
18
9
6
3
31
18
33
18
10
2
6
28
13
32
17
9
2
6
27
14
29
17
8
4
5
23
19
28
17
8
3
6
31
14
27
18
7
5
6
27
19
26
18
8
1
9
34
36
25
18
5
3
10
19
27
18
18
5
1
12
17
33
16
18
3
2
13
9
33
11
18
1
3
14
7
67
6
18
1
1
16
8
65
4
TOPLU SONUÇLAR
Kapaklı: 6 Babaeski: 1
Kullarspor: 3 Sarayspor: 0
Gölcükspor: 0 Uzunköprü: 0
Lüleburgaz: 0 Çorluspor: 9
Keşanspor: 2 Diliskelesi: 1
Feriköyspor: 1 Yuvacıkspor: 0
Taçspor: 1 İFA Spor: 2
HAFTANIN MAÇLARI
25 ŞUBAT PAZAR
14.00 Diliskelesi-Feriköyspor
14.00 Babaeski-Taçspor
14.00 Sarayspor-Gölcükspor
14.00 Yuvacıkspor-Lüleburgaz
14.00 İFA Spor-Kullar 1975 Spor
14.00 Çorluspor-Kapaklıspor
14.00 Gebzespor-Keşanspor
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.