Süper Lig’e çıkardı Süper Lig’de tuttu

HASAN DOĞAN’IN YENİYALISPOR HİKAYESİ

Yeniyalı Barbarosspor, çok büyük heyecanla ilk yılını yaşadığı Süper Lig’de, son haftalara sıkıntılı girdi. Takım içinde yaşanan ekonomik sorunlardan dolayı teknik heyet ile futbolcuların büyük bölümü takımdan ayrıldı. Son 8 maçta galip gelemeyen Yeniyalıspor, Play-Off yarışı yaptığı ligde düşme korkusu yaşamaya başlamıştı. Son maçını kaybetmesi halinde ise küme düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktı. Tayfunspor ile oynanan son maça küskün oyunculardan bir bölümü geri döndü.

BİR MAÇLĞINA GELDİ, TAKIMI LİGDE BIRAKTI

Bir de takımın 1.Küme Play-Off’a Süper Lig’e çıktığında 2 maçlığına transfer olan Hasan Doğan, bu kez bir maçlığına transfer olduğu eski takımı Yeniyalıspor’un Tayfunspor maçında formasını giydi. Hasan Doğan ve arkadaşları, geçen yıl 1.Küme Play-Off’ta şampiyon yaptıkları Yeniyalı Barbarosspor’u bu kez ligde tutmayı başardı. Hasan Doğan’ın forma giydiği Yeniyalı Barbarosspor, son maçta Gebze deplasmanından Tayfunspor’u 6-1 mağlup etti.