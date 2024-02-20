Süper Lig’e çıkardı Süper Lig’de tuttu

HASAN DOĞAN’IN YENİYALISPOR HİKAYESİ
Yeniyalı Barbarosspor, çok büyük heyecanla ilk yılını yaşadığı Süper Lig’de, son haftalara sıkıntılı girdi. Takım içinde yaşanan ekonomik sorunlardan dolayı teknik heyet ile futbolcuların büyük bölümü takımdan ayrıldı. Son 8 maçta galip gelemeyen Yeniyalıspor, Play-Off yarışı yaptığı ligde düşme korkusu yaşamaya başlamıştı. Son maçını kaybetmesi halinde ise küme düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktı. Tayfunspor ile oynanan son maça küskün oyunculardan bir bölümü geri döndü.
BİR MAÇLĞINA GELDİ, TAKIMI LİGDE BIRAKTI
Bir de takımın 1.Küme Play-Off’a Süper Lig’e çıktığında 2 maçlığına transfer olan Hasan Doğan, bu kez bir maçlığına transfer olduğu eski takımı Yeniyalıspor’un Tayfunspor maçında formasını giydi. Hasan Doğan ve arkadaşları, geçen yıl 1.Küme Play-Off’ta şampiyon yaptıkları Yeniyalı Barbarosspor’u bu kez ligde tutmayı başardı. Hasan Doğan’ın forma giydiği Yeniyalı Barbarosspor, son maçta Gebze deplasmanından Tayfunspor’u 6-1 mağlup etti.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.