İzmit Baçspor’un gençleri çok başarılı

NUSRETİYESPOR’U YENDİ
U-18 Ligi Klasman Grubu’nda ilk iki sıraya alacak takımlar Elit Ligi’ne yükselecek. Haftaya ikinci sırada giren İzmit Baçspor, pazartesi akşamı M.Ali Kağıtçı Stadı’nda konuk ettiği Nusretiyespor’u 3-0 yendi, puanını 25’e çıkardı. Bu grupta haftayı 3-0 hükmen galibiyetle geçiren Çayırtepe Gençlikspor, puanını 29 yaptı. Zirve yarışı yapan takımlardan Çamlıtepespor da, sahasında Yenimahallespor’u 6-0 gibi farklı skorla mağlup etti.
U-18 LİGİ KLASMAN B GRUBU
TOPLU SONUÇLAR
Kadıköyspor: 0 Tütünçiftlikspor: 3 (H)
Çamlıtepe: 6 Yenimahallespor: 0
Çayırtepe Gençlik: 3 Maşukiyespor: 0 (H)
Baçspor: 3 Nusretiyespor: 0
Kaynak: spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.