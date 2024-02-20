İzmit Baçspor’un gençleri çok başarılı

NUSRETİYESPOR’U YENDİ

U-18 Ligi Klasman Grubu’nda ilk iki sıraya alacak takımlar Elit Ligi’ne yükselecek. Haftaya ikinci sırada giren İzmit Baçspor, pazartesi akşamı M.Ali Kağıtçı Stadı’nda konuk ettiği Nusretiyespor’u 3-0 yendi, puanını 25’e çıkardı. Bu grupta haftayı 3-0 hükmen galibiyetle geçiren Çayırtepe Gençlikspor, puanını 29 yaptı. Zirve yarışı yapan takımlardan Çamlıtepespor da, sahasında Yenimahallespor’u 6-0 gibi farklı skorla mağlup etti.



U-18 LİGİ KLASMAN B GRUBU

Takim Adi O G B M A Y P 1-Çayırtepe Gençlik 11 8 2 1 33 9 29 2-İzmit Baçspor 11 8 1 2 30 8 25 3-Çamlıtepespor 11 7 2 2 31 13 23 4-Tütünçiftlikspor 11 6 2 3 24 21 20 5-Nusretiyespor 11 5 1 5 20 16 16 6-Yenimahallespor 11 5 0 6 18 30 15 7-Kadıköyspor 11 0 0 11 0 30 0 8-Maşukiyespor 11 0 0 11 1 30 -3

TOPLU SONUÇLAR

Kadıköyspor: 0 Tütünçiftlikspor: 3 (H)

Çamlıtepe: 6 Yenimahallespor: 0

Çayırtepe Gençlik: 3 Maşukiyespor: 0 (H)

Baçspor: 3 Nusretiyespor: 0

Kaynak: spor servisi