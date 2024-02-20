Ogün Şahin Asarköyspor’da

HİSAREYNSPOR’A KATKI SAĞLADI

Son iki yıldır Hisareynspor’un formasını giyen, genç oyunculara ağabeylik yapan Ogün Şahin, stoperde görev yapıyor. Tecrübeli oyuncu Yeşil-Beyazlı ekipte, bu sezon özellikle ligin ikinci yarısında genelde forvet oynadı, attığı gollerle skora çok önemli katkı sağladı. İki hafta önce Osmanlı 41 Spor galibiyetiyle kümede kalmayı garantileyen Hisareynspor, kadrosunda bulunan tecrübeli isimleri başka takımlara veriyor. Ogün Şahin de, Hisareynspor’un pilot takımı olan, bu sezon 2.Küme’de şampiyonluk yarışı yapan Asarköyspor formasını giyecek.