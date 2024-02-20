Ogün Şahin Asarköyspor’da

HİSAREYNSPOR’A KATKI SAĞLADI
Son iki yıldır Hisareynspor’un formasını giyen, genç oyunculara ağabeylik yapan Ogün Şahin, stoperde görev yapıyor. Tecrübeli oyuncu Yeşil-Beyazlı ekipte, bu sezon özellikle ligin ikinci yarısında genelde forvet oynadı, attığı gollerle skora çok önemli katkı sağladı. İki hafta önce Osmanlı 41 Spor galibiyetiyle kümede kalmayı garantileyen Hisareynspor, kadrosunda bulunan tecrübeli isimleri başka takımlara veriyor. Ogün Şahin de, Hisareynspor’un pilot takımı olan, bu sezon 2.Küme’de şampiyonluk yarışı yapan Asarköyspor formasını giyecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.