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Derince’de tekvando coşkusu

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Derince Belediyesi’nin bünyesinde kurulan, amatör branşlarda faaliyetlerini sürdüren Derincespor Kulübü, tekvandoda kuşak sınavını gerçekleştirdi. Başkan Zeki Aygün’ün de izlediği sınava 200 sporcu katıldı.

Kenan Meriç
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Derince’de tekvando coşkusu
Derince’de tekvando coşkusu
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ZEKİ AYGÜN VEDA ETTİ

Yeni dönemde Belediye Başkanlığına aday gösterilmeyen Zeki Aygün, Derince Spor Salonu’nda düzenlenen kuşak sınavı töreninde duygusal anlar yaşadı. Açılış konuşmasını yapan Başkan Aygün, “Biz kendimizi gençlere adadık. Çocuklarımıza evde anne ve babaları, okulda öğretmenleri sahip çıkıyor. Sokak da kim çıkacak dedik, biz sahiplendik. Gençlerimize her zaman kapılarımızı açtık. Biz 31 Mart’ta görevi bırakıyoruz. İnşallah gelecek Başkanlar bu projelerimizi devam ettirirler. Hakkınızı helal edin” dedi.

SPORCU ORDUSU

Kuşak sınavına Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan, Derincespor Başkanı Kemal Bayraktar, Yöneticiler Şaban Eraslan, Turgay Dönmez ve Recep Çiçek hazır bulundular. Yaklaşık 200 tekvandocunun katıldığı sınavda başarılı olan sporculara diplomaları verildi. Programın sonunda tekvandocular antrenörlerinin nezaretinde gösteri yaptılar. Kuşak sınavına katılan sporcuların yakınları ve aileleri de törende hazır bulunup, çocuklarına destek oldular.

Derince’de tekvando coşkusu

BAŞKAN AYGÜN- Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, kuşak sınavında duygusal bir konuşma yaptı.

Derince’de tekvando coşkusu

YOĞUN KATILIM- Tekvandoda da kuşak sınavına yaklaşık 200 sporcu katıldı.

Derince’de tekvando coşkusu

KIRMIZI KUŞAK- Genç sporculardan kırmız kuşağa terfi edenler birlikte.

Derince’de tekvando coşkusu

PROTOKOL- İlçe protokolü kuşak sınavını takip etti.

Derince’de tekvando coşkusu

SİYAH KUŞAK- Tekvandoda da siyah kuşağa terfi edenlerin sevinci görülmeye değerdi.

 

 

 

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20 Şub 2024 - 18:52 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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