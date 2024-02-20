Maltaspor kazandı

MALTASPOR İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sezon genç oyuncular 2.Küme’de mücadele eden Maltaspor, ligde oynadığı ilk 3 maçtan da beraberlikle ayrılmıştı. Sarı-Siyahlı ekip, 4. hafta maçında konuk ettiği Çenesuyu Plajyoluspor karşısında çok iyi bir futbol ortaya koydu, sahadan 4-2 galip ayrıldı. Maltaspor’a 3 puan getiren maçta golleri Taha Yavuz Çakmak (2) ile Onur Bekçi (2) attı. Daha önce kaleci olarak sahalarda gördüğümüz Onur Bekçi, Maltaspor’da bu kez futbolcu olarak skora katkı sağlıyor.

YEŞİLOVASPOR VE DERİNCE GB HAFTAYI 3 PUANLA BİTİRDİ

2.Küme A Grubu’nda zirve yarışı yapan takımlardan Yeşilovaspor ile Derince GB, haftayı 3’er puanla tamamladı. Yeşilovaspor, 3 maçta 4 puanı bulanan Çamlıtepespor deplasmanındaydı. Bordo-Mavili ekip, deplasmanda rakibini 2-0 yendi, 10 puanla grubun zirvesine oturdu. Derince GB’de, genç oyuncularla ligde yer alan Yenişehirspor’u deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. Denk takımların yer aldığı 2.Küme A Grubu’nda şampiyonluk yarışının çok çekişmeli geçmesi bekleniyor.

2.KÜME A GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi O G B M A Y P 1-Yeşilovaspor 4 3 1 0 10 4 10 2-Derince G.B 4 2 1 1 9 5 7 3- İzmit Maltaspor 4 1 3 0 7 5 6 4-Çenesuyu Plajyolu 3 2 0 1 5 4 6 5-Çamlıtepespor 3 1 1 1 4 3 4 6-Yenişehirspor 3 0 0 3 2 8 0 7-Çayırtepe Gençlik 3 0 0 3 3 10 0

TOPLU SONUÇLAR

Çamlıtepe: 0 Yeşilovaspor: 2

Maltaspor: 4 Ç.Plajyoluspor: 2

Yenişehirspor: 1 Derince GB: 2

HAFTANIN MAÇLARI

Çayırtepe Gençlik-Maltaspor

Derince GB-Çamlıtepespor

Ç.Plajyoluspor-Yenişehirspor