Petkim son 8’e kaldı

FİNALLERDE
İlimizde yapılan maçlarda başarılı olan Petkim Ortaokulu Erkek Hentbol takımı tarihi bir başarıya imza attı. İlk grubu geçen Petkim Ortaokulu, Türkiye Yarı Finallerinde Sinop’ta mücadele etti. Zonguldak, Bursa, İstanbul takımlarını geride bırakan yıldız erkekler isimlerini final grubuna, son 8’e yazdırdılar. Beden Eğitim Öğretmenleri Şevval Işlakca ve Yasemin Çiçek’in antrenörlüğünü yaptığı Petkim Ortaokulu, final maçlarını 18-22 Mart tarihleri arasında Afyonkarahisar’da oynayacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.