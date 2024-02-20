Kara: Beş kuruş para almadan oynadılar

“HEPSİYLE GURUR DUYUYORUM”
Hereke Yıldızspor Teknik Sorumlusu Ecevit Kara, son maçlarını kazanmalarına rağmen küme düştüklerini belirterek, “Pazar günü oynadığımız Süper Amatör Lig’de son maçımızı uzatmanın son dakikasında attığımız golle 1-0 kazanmamıza rağmen rakiplerimizin yenmesiyle 1.Küme’ye düştük. Oynayanlar, oynamayanlar, aramızdan ayrılanlar, beş kuruş para almadan hiçbir karşılık beklemeden, işinden, özel yaşantısından fedakarlık yaparak HEREKE YILDIZSPOR için mücadele ettiler. Verdikleri mücadeleden dolayı bütün futbolcularımla gurur duyuyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.