Bisiklet yollarına park edenlere ceza kesilsin

Hastaneye gelen araç sahiplerinin arabalarını bisiklet yoluna park etmesi nedeniyle yolu kullanamadıklarını ve kaldırımlarda gitmek zorunda kaldıklarını belirten bisiklet sürücüleri, “Bisiklet yolu araç sürücüleri tarafından işgal ediliyor. Polise bildiriyoruz ama bir çare olmuyor. Bisiklet yollarının da bir araç yolu olduğunun unutulmamasını istiyoruz. Hastaneye bisikletimizle gelip tedavimizi görüp giden insanlarız. Kimsenin araç park yerini işgal etmiyoruz, yolunu kullanmıyoruz. Araç sürücülerinin de buna dikkat etmesini istiyoruz” dedi.