Hastaneye gelen araç sahiplerinin arabalarını bisiklet yoluna park etmesi nedeniyle yolu kullanamadıklarını ve kaldırımlarda gitmek zorunda kaldıklarını belirten bisiklet sürücüleri, “Bisiklet yolu araç sürücüleri tarafından işgal ediliyor. Polise bildiriyoruz ama bir çare olmuyor. Bisiklet yollarının da bir araç yolu olduğunun unutulmamasını istiyoruz. Hastaneye bisikletimizle gelip tedavimizi görüp giden insanlarız. Kimsenin araç park yerini işgal etmiyoruz, yolunu kullanmıyoruz. Araç sürücülerinin de buna dikkat etmesini istiyoruz” dedi.
Bisiklet yollarına park edenlere ceza kesilsin
Kocaeli Şehir Hastanesi’nin çevresinde yapılan bisiklet yollarını kullanamayan bisiklet sürücüleri adeta isyan etti.
20 Şub 2024 - 19:33 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma Yazdır
Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.193.674 gösterim gerçekleşti.
NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR
NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...
YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR
Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44
UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR
Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...
YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR
Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98
KASAP ARANIYOR
Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06
MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR
KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...
PERSONEL ARANIYOR
Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...
KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR
Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29
OCAKCI VE GARSON ARANIYOR
Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13
KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR
Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71
* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.