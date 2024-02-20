Hastanenin ambulansı kaldırımı işgal ediyor

Mahalle sakinleri, “Tekerli sandalye veya bebek arabasıyla geçmenin imkansız olduğu kaldırımda, yaya olarak bile çok zorlanıyoruz. Bu yolun diğer kötü tarafı sadece bu kaldırım var. Yolun diğer tarafında kaldırım yok. Trafik akışının yoğun olduğu, tek kaldırımlı bu caddede, yayaları düşünmeyen hastane ambulansı olmamalı. Burada insanlara araba çarpabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu çok oluyor. Bu nedenle ambulansın kaldırımı işgal etmemesini, ambulansa daha iyi duracak bir nokta bulunmasını talep ediyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.