Hastanenin ambulansı kaldırımı işgal ediyor

Mahalle sakinleri, “Tekerli sandalye veya bebek arabasıyla geçmenin imkansız olduğu kaldırımda, yaya olarak bile çok zorlanıyoruz. Bu yolun diğer kötü tarafı sadece bu kaldırım var. Yolun diğer tarafında kaldırım yok. Trafik akışının yoğun olduğu, tek kaldırımlı bu caddede, yayaları düşünmeyen hastane ambulansı olmamalı. Burada insanlara araba çarpabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu çok oluyor. Bu nedenle ambulansın kaldırımı işgal etmemesini, ambulansa daha iyi duracak bir nokta bulunmasını talep ediyoruz” dedi.