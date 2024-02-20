İşte CHP’nin 12 ilçede meclis üye adayları listesi!

Cumhuriyet Halk Partisi, aday listelerinin son teslim tarihi olan 20 Şubat Salı günü saat 17.00’ye kadar 12 ilçede belediye meclis üyesi adaylarını teslim etti. 12 ilçenin belediye meclis üyesi adayları şu isimlerden oluştu:
İZMİT BELEDİYE MECLİS ÜYESİ LİSTESİ
1-Mehmet Ümit Küçükkaya, 2- Nazım Gençtürk 3- Hamit İlker Ulusoy, 4- Orhan Dönmez, 5- Nilgün Yılmaz, 6- Yaşar Kardaş, 7- Celal Hülür, 8- Lütfü Obuz, 9- Barbaros Akkuş, 1- Erdem Arcan, 11- Serdar Atasever, 12- Neslihan Çakır, 13- Mehmet Baştürk, 14- Ercan Balseçen, 15- Ayşe Fatmagül Terzi, 16- Özcan Özer, 17- Turgut Kocacık, 18- Cemal Dolanbey, 19- Erdan Şahin, 20- Hava Hamarat, 21- Hüseyin Karadeniz, 22- Mehtap Zeynep Keskin Karagül, 23- İlhan Keleş, 24- Yusuf Ziya Tom, 25- Aşkın Yavuz, 26- Ahmet Özcan, 27- Güliz Cop, 28- Gürkan Hasançebi, 29- Ufuk Çelik, 30- Kadir Kadri Yazıcı, 31- Şenol Kılıç, 32- Murat İhsan Özeren, 33- Murat Duran,
KONTENJAN: 1- Çetin Sarıca, 2- Vildan Bacıoğlu Taşkan, 3- Hasan Satılmış, 4- Gamze Yılmaz Doğan
DERİNCE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ LİSTESİ
1-Mehmet Turan, 2-Mehmet Nuri Paşa, 3- Hakan Korel, 4- Sariye Türk, 5- İbrahim Karnıaçık, 6- Ertan Karakaş, 7- Serhat Tanyıldız, 8- İsmail Bilgin, 9- Asuman Ekerer, 10-Melih Can Er, 11-Ali Günerhan, 12- Evrim Gülsoy, 13- Yunus Emre Şimşek, 14- İsmail Çelik, 15- Ali Avcı, 16- Deniz Aslan, 17- Nejdet Genç, 18- Veysel Altıntaş, 19-Halife Karabulut, 20- Fikret Aslan, 21- Bülent Kabaloğlu, 22- Abdullah Servet, 23- Vural Bayer, 24- Kübra Akkurt, 25- Mustafa Turhan, 26-Sıla İlter, 27- Erdim Başer, 28- Şermin Yorgun
KONTENJAN: Ünal Ekşi, Abdurrahman Akgül, Hüseyin Parlak
KÖRFEZ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ LİSTESİ
1- Erkan Uygun, 2- Tuğman Kayalı, 3- Aslı Tuna, 4- Serhat Günçü, 5- İnan Günay, 6- Nurcan Kuşçu, 7- Ünal Akyüz, 8- Gökmen Yılmaz, 9- Burcu Tekin, 10- Mehmet Bakar, 11- Ali Doğan, 12- Can Fortacı, 13- İlker Kansu, 14- Mahir Çarboğa
KONTENJAN: Bozkurt Uslu, Güner Çiçekli, Mehmet Şahin
KARTEPE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ LİSTESİ
1-Salih Zeki Karakadılar, 2-Ebru Önal Çetinkaya, 3-Kadir Keskin, 4-Sedat Topal, 5-Serkan Altıntaş, 6-Cihan Çakır, 7-İkram Demci, 8-Sefa Çelebi, 9-Cengiz Şengül, 10-Oktay Kösem, 11-Ramazan Senem, 12-Abdurrahman Karaduman, 13-İlyas Yalçın, 14-Selim Varol, 15-Nebehat Özdemirli, 16-Nalan Nihan Evren, 17-Çetin Seymen, 18-Kerim Güngör, 19- Damla Hün, 20-Mehmet Gürkan Duman, 21-Eyüp Çalış, 22-Sayim Koray, 23- Bedirhan Muştak, 24- Sair Çakmak, 25- Hakan Erben, 26-Ertuğrul Zobooğlu, 27-Doğan Güney Mert, 28- Batuhan Yıldırıcı
KONTENJAN: Buğra Gönül, Atilla Yılmaz, Kürşat Özaslan
GÖLCÜK BELEDİYE MECLİSİ ÜYESİ LİSTESİ
1- Gülcan Güç Denizci, 2- Ozan Yılmaz, 3- Mustafa Büyükbudak, 4- Emre Erol, 5- Üstün Gökçen, 6- Gamze Top Manav, 7- Yusuf Aydın, 8- Sami Yılmaz, 9- Mine Hatun İşeri, 10- Barbaros Balaban, 11-Ahmet İşlek, 12- Gülüm Köseoğlu 13- Buğra Cihangir Alparslan, 14- Ahmet Kasımoğlu, 15- Eyüp Yetik, 16- Muharrem Aydın, 17- Mustafa Doğan, 19- Necim Kamil Cebeci, 20- Nedim Adanur, 21- Kenan Çelik, 22- Ayça Moldur, 23- Doğa Türken, 24-Burhan Soğukoğlu, 25-Adile Gençer, 26-Kazım Uzuner, 27-Taylan Yılmaz, 28-Berrak Aldemir, 29-Şafak Serdar
KONTENJAN: Pınar Naak, Lokman Lütfi Yılmaz, Ömer Faruk Gezen
ÇAYIROVA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ LİSTESİ
1-Baran Aydın, 2- Turan Ağaç, 3- Diren Eroğlu, 4- Fettah Bitirgiç, 5- Feyim Kaya, 6- Yılmaz Bilmez, 7- Ahmet Kaygusuz, 8- Çetin Yılmaz, 9- Ünal Ateş, 10- Ulaş Özçelik, 11- Şahander Çöp, 12- Tarık Bahurşah, 13- Oroç Gökbulak, 14- Serkan Yıldırım, 15- Mahsun Dalmış, 16- Ümit Demir, 17- Umut Bişar Buğanli, 18- Aras Nesimi Arslan, 19- Eylül Sutoprak, 20- Devrim Yıldırım, 21- Fatih Arslantürk, 22- Behtaş Uçan
KONTENJAN: Şahin Işık, Muharrem Öz Yılmaz, Ahmet Arıcı
DARICA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ LİSTESİ
1-Erhan Balıkçı, 2- Özgür Çelik, 3- Dilan Güven, 4- Tekin Türkyücel, 5-Can Bulut Yılmaz, 6-Turgay Kılıç, 7- Serkan Güven, 8-Meral Kısacık, 9- Yaşar Karakaş, 10- Birol Bezirci, 11- Serkan Özcan, 12- Yaşar Şahin, 13- Özer Yıldız, 14- Taner Turan, 15- Kimra Karabıyık, 16- Muhammed Erencan Polat, 17- Müslüm Osmanoğlu, 18- Ebru Tayanç, 19- Taylan Orhan Üstün, 19- İsmail Cem Ergin, 20- Selin Ünver, 21- Murat Tarhan, 22- Zeynep Araç, 23- Volkan Önal, 24- Berke Zeyrek, 25- Eren Ceylan, 26- Nuray Atak, 27 -Erkul Demirci
KONTENJAN: Şahin Erim, Okay Yıldırım, Aydın Işık
KANDIRA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ LİSTESİ
1- Sabahattin Güngör, 2- Zehra Yalçıntuğ, 3- Anıl Yüksel, 4- Emre Sefa Alkan, 5- Hasan Bozkır, 6- Cemal Gürcan, 7- Emre Kaya, 8- Küberiye Bayır, 9- Ahmet Kaymaz, 10- Turgay Adıgüzel, 11- Adem Dursun, 12- İrfan Tan, 13- Aziz Kızılarslan, 14- Kemal şakacı, 15- Gülcan Özdemir, 16- Yiğithan Özcan, 17- Yasin okumuş, 18- Ali rıza Kır, 19- Veysel Şenol, 20- Ersin Telli, 21- Kasım Güngör, 22- Ercan Çevik, 23- Seda Yüksel, 24- Burçe Görgün, 25- Gülcan Özdemir, 26- Süleyman Hanki, 27- Gökhan Açıkgözİ 28- Zafer Tokdemir
KONTENJAN: Recep Şenol, Erdal Açıkgöz, Sertaç Tugay
KARAMÜRSEL BELEDİYE MECLİS ÜYESİ LİSTESİ
1- İlkay Kaya, 2- Ali Kara, 3- Neslihan Yiğit, 4- Ahmet Çakmak, 5- Enver Demirsoysal,
6- Ahmet Güreşçi, 7- Yusufhan Hasar, 8- Hüseyin Abanuz, 9- Turgut Erdoğan, 10- Recep Küçük, 11- Ümmet Aktaş, 12- Ahmet Köksal, 13- Eren Can Altun, 14- Nur Karakurt,15- Gökay Eraslan, 16- Hasan Doğru, 17- Sercan Öngen, 18- Ferhat Akın 19- Süleyman Gümüş
20- Esra Karakuş, 21- Abdulsamet Dereli 22- Canset Akyıldız
KONTENJAN: 1- Akın Bilge Başaran, 2- Adem Pekyürek, 3- Erdoğan Fitoz.
DİLOVASI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ LİSTESİ
1- Yavuz Yılmaz, 2- Murat Alptekin, 3- Ayşe Altunlu, 4- Emrah Sözen, 5- Enis Atahan, 6-Turgay Ünal, 7- Coşkun Bayram, 8-Nazlıcan Turan, 9- Güven Özmen, 10- Ceyda Özlü, 11- Ahmet Dilöz, 12- Kutlay Yekebaş, 13- Yaşar Çakmak, 14- Özkan Keskin, 15- Ekrem Akkaya, 16- Musa Gökdağ, 17- Mahmut Karabay, 18- Turan Başaran Beşiroğlu, 19- Muharrem Usama İktu, 20- Serhat Kotan, 21- Tunay Münüklü, 22- Mazlum Doğan Yıldırım,
KONTENJAN: Abdullah Arslan, Semiha Pırtı, Bekir Koca.
BAŞİSKELE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ LİSTESİ
1- Emine Özkar, 2- Levent Mustafa Soycan, 3- Hüseyin Bayram, 4- Elif Şamba, 5- Samet Karatay, 6- Neslihan Bakkal, 7- Duygu Ekici, 8- Emrah Kılıçoğlu, 9- Oya Kaya, 10- Burak Güçlü Çalımlı, 11- Aykut Baştürk, 12- Gülay Şahinbaş, 13- Elif Hacıoğlu, 14- Meltem Horozoğlu, 15- Belma Altun, 16- Aleyna Şamba, 17- Serhan Aykurt, 18- Şeyda Taşer, 19- Ayşegül Gül, 20- Selahettin Özgür, 21- Halit Olucuk, 22- Belgin Işık, 23- Hasan Buldu, 24- Ünal Çelik, 25- Deniz Demirci.
GEBZE BELEDİYE MECLİ ÜYESİ ADAY LİSTESİ
Ahmet Kadı, 2. Gülcan Aksu, 3. Engin Sözbir, 4. Ferman Torun, 5. Nurcan Zor Gökdemir, 6. Dilesen Karataş, 7. Tolga Cengiz, 8. Dilek Tat, 9. Nevriye Yılmaz, 10. Devrim Serkan Kaya, 11. Ferzende Yakın, 12. Kemal Balcı, 13. Hınıs Kaçakçı, 14. Musa Haydaroğlu, 15. Yaşa Erdoğan, 16. Mithat Kazancı, 17. Eren Alkan, 18. Zafer Çukurçayır, 19. Sevgin Akbulut, 20. Nejat Kar, 21. Kemal Doğan, 22. Yücel Efendioğlu, 23. Kemal Aslan, 24. Kiraz Aydın, 25. Bilge Ercan Altıntaş, 26. Bülent Saraç, 27. Ayhan Topçu, 28. Zekai Akpınar, 29. Recai Sarıkaya, 30. Savaş Gayretli, 31. Mehmet Ali Demirkıran, 32. İsa Kiraz, 33. Gazi Aydoğdu
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.