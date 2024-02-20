Saadet Partisi İzmit Adayı'nı açıkladı

SİNAN YOLCU BAŞKAN ADAYI OLDU

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı, gerçekleştirilen törenle İzmit Belediye Başkan Adayı'nı da açıkladı. Saadet Partisi İzmit İlçe Başkanlığı önünde organize edilen programa Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Halil Kayın, İzmit İlçe Başkanı Murat Karaturp, il yönetim kurulu, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı. Yapılan konuşmalar sonrası Saadet Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Sinan Yolcu olarak ilan edildi. İYİ Parti Kandıra Belediye Meclis Üyesi de olan Yolcu, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa etmişti.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN GELİYOR

Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Halil Kayın yaptığı konuşmada "Bugün İzmit Adayımızı açıklıyoruz. Diğer ilçelerde başkan adaylarımızı açıkladık ve oralarda hasretin bittiğini görüyoruz. İzmit ve Kocaeli genelinde de hasretin biteceğini göreceğiz. Hasretin bitmesi demek paylaşmak demek ve mutluluk demektir ama bu kentte öğrenciler mutlu değil. İşçiler mutlu değil, milli görüş sorunların çözümü için geliyor. Tekeden süt çıkarma anlayışı milli görüş anlayışıdır. Milli görüş şehirlerde refahı arttırır ve insanını mutlu eder. 31 Mart'ta seçim kabinine gireceğiz ve şehrimiz için terich yapacağız. Bu tercih çok önemli bir kavşak. Nineler ve dedeler torunlarının, anne ve babalar çocuklarının, gençler ise geleceklerini seçmiş olacak. Bu tercih milli görüş ile diğerleri arasında olacak. Milli görüşün partisi Erbakan hocamızın kurduğu Saadet Partisi, kendisi bu parti genel başkanı olarak vefat etmiştir. Haydi bismillah Saadet işbaşına" ifadelerini kullandı.

BUYRUN BAŞLIYORUZ HAYDİ BİSMİLLAH

Saadet Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Sinan Yolcu, adaylığının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada "Kazanmak için geliyoruz, şehrimize sahip çıkmak için geliyoruz. Vatandaşımızın sırtına binen bir yönetimle değil, sorunları çözen karılarla geliyoruz. Gruplaşmayacağız, birlikte olacağız. Hak ettiğimiz yaşam bu değildir, başka bir İzmit mümkündür. Saadet belediyeciliğiyle bu mümkündür. Çocuklarımızın yüzüne neşe olmak için geliyorum. Her zaman beni bağırınıza bastınız, ben de bu ülkeye şerefle hizmet etmenin sözünü veriyorum. Daima İzmit aşkıyla daha güzel yarınlara yürüyeceğimize eminim. İzmit'e belediye başkanı olarak hizmet etme şerefine ulaşacağız. Buyrun başlıyoruz, haydi bismillah" ifadelerini kullandı.