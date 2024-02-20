Büyükşehir için bir aday daha açıklandı

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri kapsamında kentte Çayırova Belediye Başkan Adayı dışında kalan tüm belediye başkan adaylarını ilan eden Saadet Partisi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan ismi de açıkladı. Saadet Partisi İzmit İlçe Başkanlığı önünde organize edilen aday tanıtım toplantısına Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Halil Kayın, il yöneticileri, İzmit İlçe Başkanı Murat Karaturp, ilçe yöneticileri, belediye başkan adayı iaimler ve partililerkatıldı. Törende Saadet Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nurettin Çelik olarak ilan edildi.



VATANDAŞIMIZIN ELİNİ TUTMAYA TALİBİZ



Saadet Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nurettin Çelik, adaylığı ilan edildikten sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kocaeli'miz için iyi şeyler başarma içerisine girdik. İyinin, güzelin, faydalının peşindeyiz. Biliyoruz ki Kocaeli zorlukların üzerinden gelmeyi başaran insanların yaşadığı bir kent. Vazife aşkımızla kentimizin kapasitesini en üst seviyeye çıkaracağız. Halka hizmetin hakka hizmet olduğu kanaatindeyiz. Hakkı haykırmak için bu yol içerisindeyiz. Sebebi ne olursa oldun dara düşmüş vatandaşımızın elini tutmaya talibiz. Liyakatı tüm Kocaeli'de uygulamaya talibiz ve başaracağımıza inanıyorum. Burası ülkemiz sanayisinin en önemli kentlerinden ama bu kenti yaşanbilir bir şehir haline getirmek için çalışacağız. Biliyoruz başka bir Kocaeli mümkün, 1 Nisan'da emaneti birlikte teslim alacağız. Bu şehri sahibi olduğu halka teslim edeceğiz. İnsanımız hiç kimseye mecbur değil"