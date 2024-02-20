Liste krizinin aktörlerinden Andız: “Aday listesinden kendi irademle ayrıldım”

ADAYLIKTAN ÇEKİLİRİM RESTİ

31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak aday listelerinin teslim tarihinin son gününde CHP İzmit’te belediye meclis üyesi listesi krizi yaşandı. CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’ın meclis üyesi listesinde ilk sıraya yazdığı Emre Andız’ı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet istemeyerek kendi istediği isimlerin listeye yazılmasını istedi. Hürriyet yaşananların ardından masadan kalktı ve adaylıktan çekilirim restinde bulundu.

ANDIZ ÇIKARILDI KÜÇÜKKAYA YAZILDI

Hürriyet’in yaşananların ardından iddialara göre Gökhan Ercan ile çalışamayacağını söyleyerek Ercan’ın görevden alınmasını istedi. Gökhan Ercan’ın talebiyle meclis üyesi listesinin ilk sırasına yazılan Emre Andız’ın ismi listeden çıkarıldı ve Hürriyet’in isteği ile Andız’ın yerine Mehmet Ümit Küçükkaya’nın ismi yazıldı. Bu gelişme ile liste krizi sona erdi.

ADAY LİSTESİNDEN KENDİ İRADEMLE AYRILDIM

Emre Andız, meclis listesinden çıkarılması hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: “Değerli Cumhuriyet Halk Partisi Ailem. Cumhuriyet Halk Partisi’nde büyümüş, yetişmiş ve örgüt terbiyesi almış bir kardeşiniz, arkadaşınız olarak hepimiz gibi seçim sürecinde bir kaos yaşanmaması için örgütün talebiyle girdiğim İzmit Belediye Meclis Üyesi Aday listesinden kendi irademle ayrıldım.

GEREKLİ KİŞİLER AÇIKLAMA YAPACAKTIR

Bu zamana kadar bana örgütüm tarafından verilen tüm görevleri yerine getirdim, seçimin kazanılması için yine ne görev verilirse yaparım. Yaşanan anlaşmazlıkların şahsımla hiçbir ilgisi yok, gerekli kişilerin gerekli açıklamaları yapacağına dair bir şüphem de yok. Örgüte kırgın ya da küskün olmam söz konusu dahi olamaz. Aslolanın Cumhuriyet Halk Partisi olmalıdır ve öyle de olacaktır..”