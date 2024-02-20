Derince’nin en işlek caddesinde düzenleme istiyorlar

Özellikle durağın olduğu bölgede kaldırımların kırıldığını, kalktığını söyleyen vatandaşlar belediyenin bu bölgeye el atmasını istedi. Vatandaşlar, “Kentin en işlek caddesinin bu halde olması doğru değil. Caddenin bir çok yerinde dükkanlar kendi önlerinde düzenleme yapmış ve yamalı gibi duruyor. Caddenin tek elden yapılmasını ve kötü görüntünün, kırılan parke taşlarının ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Belediyemizin bu konuda çalışma yapacağına inanıyoruz. Bu bölgenin Derince’ye yakışır bir cadde haline gelmesini talep ediyoruz” dedi.