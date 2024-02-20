Hükümet konağının kolonları yükseliyor

2023’DE İNŞASINA BAŞLANDI
Gölcük Merkez Mahallesi Donanma Caddesi üzerindeki Gölcük Hükümet Konağı’nın eski binasında incelemeler yapılmış ve depreme karşı riskli yapı olduğu tespit edilmişti. Riskli bina yıkılırken aynı yerinde yeni hükümet konağı binası yapılmasına karar verildi. 2022 yılında önceki hükümet binasının yıkımı tamamlandı ve 2023’te de yeni binanın inşaatına başlandı.
400 FORE KAZIK ÇAKILDI
178 milyon 452 bin TL sözleşme bedeliyle Yavuz Dekorasyon tarafından yürütülen yeni binanın inşaat çalışmalarında zemini sağlamlaştırmak için toprağa yaklaşık 400 fore kazık çakıldı. Temeldeki çalışmalar tamamlanırken binanın duvar ve taşıyıcı kolonlarının yükseldiği görüldü. İnşaat çalışmalarının 650 günde tamamlanacağı açıklanan yeni hükümet konağı binasında yaklaşık 1 yıllık süre geride kaldı. Yeni bina 2025’te hizmete açılacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.