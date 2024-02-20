Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Hükümet konağının kolonları yükseliyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Eski hizmet binası yapılan incelemeler sonucu depreme karşı riskli olarak tespit edilen Gölcük Hükümet Konağı için yeni bina inşasında kolonlarla duvarların yapıldığı görüldü.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Hükümet konağının kolonları yükseliyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

2023’DE İNŞASINA BAŞLANDI

Gölcük Merkez Mahallesi Donanma Caddesi üzerindeki Gölcük Hükümet Konağı’nın eski binasında incelemeler yapılmış ve depreme karşı riskli yapı olduğu tespit edilmişti. Riskli bina yıkılırken aynı yerinde yeni hükümet konağı binası yapılmasına karar verildi. 2022 yılında önceki hükümet binasının yıkımı tamamlandı ve 2023’te de yeni binanın inşaatına başlandı.

400 FORE KAZIK ÇAKILDI

178 milyon 452 bin TL sözleşme bedeliyle Yavuz Dekorasyon tarafından yürütülen yeni binanın inşaat çalışmalarında zemini sağlamlaştırmak için toprağa yaklaşık 400 fore kazık çakıldı. Temeldeki çalışmalar tamamlanırken binanın duvar ve taşıyıcı kolonlarının yükseldiği görüldü. İnşaat çalışmalarının 650 günde tamamlanacağı açıklanan yeni hükümet konağı binasında yaklaşık 1 yıllık süre geride kaldı. Yeni bina 2025’te hizmete açılacak. 

 

 

 

# yeni, Gölcük

20 Şub 2024 - 21:43 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.193.674 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

NURTAŞ MAKİNA OPERATÖR ARIYOR

NURTAŞ MAKİNA İşyerimiz de çalıştırılmak üzere SİLİNDİR TAŞLAMA TEZGÂHI OPERATÖRÜ alınacaktır. Emekli olabilir. Adres: İzmit San. Sit. 9.Blok No:20...

YEMEK FİRMASINA ELEMANLAR ARANIYOR

Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamızın mutfağında çalıştırılmak üzere, ehliyeti olan BAY-BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ ARANIYOR

Özdilek Kocaeli’de görevlendirilmek üzere; UNLU MAMULLER İMALAT PERSONELİ alınacaktır. Müracaatların şahsen İnsan Kaynakları Direktörlüğüne yapılmas...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

KASAP ARANIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere, KASAP alınacaktır. KARTEPE YEMEK ve GIDA SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681 72 06

MAKİNA OPERATÖRÜ ARANIYOR

KESİT BORU SAN.A.Ş. Başiskele’de kurulu fabrikamız da,imalat bölümünde, MAKİNA OPERATÖRÜ olarak 3 vardiya sisteminde çalışacak, Derince-İzmit-Yeşil...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 20 ile 40 yaş arası, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. İzmit ve Kartepe ilçelerinde ikam...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Hereke-İzmit arasında çalıştırılacak TIR ŞOFÖRLERİ, şantiye içinde çalıştırılacak KAMYON ŞOFÖRLERİ alınacaktır. Tel:0 532 688 88 29

  OCAKCI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan KIRAATHANE ENGİN’de çalışacak, *TECRÜBELİ  OCAKCI ve GARSON aranıyor. Yevmiye: 700 TL Tel: 0532 696 06 13

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Hükümet konağının kolonları yükseliyor mask
Hükümet konağının kolonları yükseliyor
Gazilere ziyaret mask
Gazilere ziyaret
KALE modeli aileleri koruyor mask
KALE modeli aileleri koruyor
Özel çocuklu ailelere otizm eğitimi verildi mask
Özel çocuklu ailelere otizm eğitimi verildi
Uykusunda öldürülen köpek için: "Sanık köpeklerin katline devam etmiş" mask
Uykusunda öldürülen köpek için: "Sanık köpeklerin katline devam etmiş"
Kocaman’dan okul aile birlikleri buluşması mask
Kocaman’dan okul aile birlikleri buluşması

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL