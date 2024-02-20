Donanma lojmanlarında yıkım işlemi tamamlandı

BAKANLIKTAN TAHSİSİ ALINMIŞTI
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in öncelikli projeleri arasındaki Donanma Parkı ve Açık Hava Denizcilik Müzesi için çalışmalar sürüyor. Gölcük Merkez Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki askeri lojmanların bulunduğu bölgede yapılması planlanan proje için Gölcük Belediyesi, Milli Savunma Bakanlığı’ndan bölgenin tahsisini aldı. Tahsisin sağlandığı bölgedeki son derece yıpranmış olan ve depreme karşı riskli lojmanların yıkılmasına karar verilmişti. Gölcük Belediyesi ekipleri de lojmanların yıkımına başlamıştı.
MOLOZLAR AYRILIYOR
Yaklaşık 4 aydan bu yana devam eden çalışmalar sonucu tüm lojmanlar yıkıldı. Oraklar Geri Dönüşüm Metal firması tarafından gerçekleştirilen yıkım çalışmalarında binalardan çıkan molozların ayrım işlemleri yapılıyor. Ayrıştırma işleminin ardından bölgeden hafriyatın tahliyesine başlanacak. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in, Gölcük’ün denizle buluşması hedefi kapsamında önemsediği projeyle yapılacak parkın içerisinde çay ve kahve alanları inşa edilecek. Söz konusu park çalışmaları kısa sürede başlayacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.