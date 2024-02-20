Şehir Hastanesi’nde Turkcell çekmiyor

Diğer operatörlerde şebeke sorunu yaşanmadığını söyleyen çalışanlar, “Turkcell aboneleri hastane içinde ve çevresinde hizmet dışı uyarısı ile telefon görüşmelerini yapamıyorlar. Müşteri hizmetlerini durumu bildirdiğimizde şu anda bize yardım edemeyeceklerini söylüyorlar. “Yapacak bir şey yok” cevabını almak gerçekten çok can sıkıcı. Bu kadar vurduk duymaz bir cevap olamaz. Burada binlerce hasta ve hasta yakını var. İnsanlar şebeke sorunu nedeniyle yakınlarına ulaşamıyor. Gerçekten bu düştüğümüz durum nedeniyle Turkcell’e yazıklar olsun. En azından seyyar bir baz istasyonu ile geçici de olsa bir çözüm bulunabilirdi” dedi.