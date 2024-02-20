Mustafa Gürsel’in ekibi belli oldu

TÜM EKİP KATILDI
Kocaelispor'da Teknik Direktör Mustafa Gürsel'in teknik ekibi belli oldu. Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel'in yardımcı antrenörlüğünü Kerem Satılmış, Ersek Uzğur ve Ali Onur Cerrah yapacak. Bugün saat 17.00'de yapılan antrenmanda tüm teknik kadro takımın başında yer aldı.
İŞTE KOCAELİSPOR'UN TEKNİK KADROSU
Mustafa Gürsel - Teknik Direktör
Kerem Satılmış - Yardımcı Antrenör
Ersek Uzğur - Yardımcı Antrenör
Ali Onur Cerrah - Yardımcı Antrenör
Yasin Kurt - Atletik Performans
İbrahim Altuner - Maç Ve Performans Analisti
Taner Kayakıran - Kaleci Antrenörü
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.