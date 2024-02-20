Mustafa Gürsel göreve başladı

ÖNCESİNDE TOPLANTI OLDU



Antrenman öncesinde Teknik Direktör Mustafa Gürsel futbolcularla bir toplantı yaptı. Gürsel daha sonra takımın başındaki ilk antrenmana çıktı. Düz koşu ile antrenmana başlayan Yeşil-Siyahlılar ısınma hareketlerinin ardından saha içinde top ile pas ve top sürme çalıştı. Ardından 5'e 2 çalışan takım son bölümde pas ve şut çalıştı. Sakatlığı süren Emir Ortakaya takımdan ayrı çalıştı.



