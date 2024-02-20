Mustafa Gürsel göreve başladı

ÖNCESİNDE TOPLANTI OLDU
Antrenman öncesinde Teknik Direktör Mustafa Gürsel futbolcularla bir toplantı yaptı. Gürsel daha sonra takımın başındaki ilk antrenmana çıktı. Düz koşu ile antrenmana başlayan Yeşil-Siyahlılar ısınma hareketlerinin ardından saha içinde top ile pas ve top sürme çalıştı. Ardından 5'e 2 çalışan takım son bölümde pas ve şut çalıştı. Sakatlığı süren Emir Ortakaya takımdan ayrı çalıştı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.