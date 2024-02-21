Kaldırım kullanılamaz hale gelebilir

Ancak yolun kenarında yapılan kaçı çalışması sonucu yeni kaldırımlar çökmeye başladı. Kısman kullanılamaz hale gelen kaldırımlarla ilgili çalışma yapılmasını isteyen bölge sakinleri, “Bu kaldırımın çevresinde önlem alınmazsa yakında tamamen çökecek ve artık kullanılamaz hale gelecektir. Yapılan çalışmada kamu malına zarar verilmemesi için yeterli özen gösterilmediğini düşünüyoruz. Bu konuda belediyenin denetimlerini sıklaştırması ve kaldırımın kullanılamaz hale gelmemesi için bir an önce önlem alınmasını istiyoruz” dedi.