Kafe sahiplerinden örnek turnuva

Düzenlenen bilardo turnuvasına katılan tüm katılımcıların verdiği destek Eslem Lina’nın kampanyasına bağışlandı. Örnek olacak bir çalışmaya imza atan kafe sahiplerine mahalle sakinleri ve kafeye gelen vatandaşlar destek verdi. Eslem Lina’nın yakınları düzenlenen turnuva ile katkı veren tüm bağışçılara teşekkür etti. Bu tür güzel çalışmaların örnek alınmasını diliyoruz.