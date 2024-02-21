Belediyeden yollarının yapılmasını istiyorlar

Büyükşehir Belediyesi tarafından sokağın alt yapı çalışmasının tamamlandığını söyleyen vatandaşlar, üst yapının yapılmaması nedeniyle mağdur olduklarını belirtti. Yağmur yağdığında çamur içinde kaldıklarını söyleyen vatandaşlar, “Alt yapıyı yapan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Sokağımızın ihtiyacı olan alt yapı tamamlandı ama üst yapı kaldı. Şu an çamur içinde olan yolumuz düzgün bir şekilde yapılmazsa yazın toz kışın da çamur içinde olacağız. Belediyemizden ricamız bir an önce yolumuzun yapılması. Çocuklarımız okula çamur içinde gidip geliyor. Bir komşudan bir komşuya giderken çamur içinde kalıyoruz. Bu konuda belediyenin sesimize kulak vereceğine ve talebimizi dikkate alacağına inanıyoruz. En kası zamanda çamur ve tozdan kurtulmak istiyorum” dedi.