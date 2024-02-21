Sokaklarına kaldırım istiyorlar

Sokak sakinleri yolun her iki tarafında da kaldırım olmadığını belirterek, “Bu yolun devamında Antik Köfte’nin bulunduğu bölümde kaldırım var ama bu bölümde kaldırım yok. İnsanlar yolun ortasında yürümek zorunda kalıyorlar. Bu konuda defalarca belediyeye talepte bulunduk ama buraya kaldırım yapılmadı. Bizim talebimiz sokağımıza kaldırım yapılması ve olası kaza risklerinin azaltılması. Bu konuda belediyenin gerekli çalışmayı yapacağına inanıyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.