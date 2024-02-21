Sokaklarına kaldırım istiyorlar

Sokak sakinleri yolun her iki tarafında da kaldırım olmadığını belirterek, “Bu yolun devamında Antik Köfte’nin bulunduğu bölümde kaldırım var ama bu bölümde kaldırım yok. İnsanlar yolun ortasında yürümek zorunda kalıyorlar. Bu konuda defalarca belediyeye talepte bulunduk ama buraya kaldırım yapılmadı. Bizim talebimiz sokağımıza kaldırım yapılması ve olası kaza risklerinin azaltılması. Bu konuda belediyenin gerekli çalışmayı yapacağına inanıyoruz” dedi.