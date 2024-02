Emek Partisi Gebze Belediye Başkan adayını açıkladı

EMEP Gebze Belediye Başkanlığı için petro kimya işçisi, Petrol-İş üyesi Novares işyeri baştemsilcisi Sinan Karataş'ı aday gösterdi. Aday tanıtımında konuşan EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, "Bu kenti güzelleştirecek olan, Gebze halkıyla birlikte yönetecek olan Emek Partisi ve onun adaylarıdır" dedi.

EMEP Gebze İlçe Örgütü önünde buluşan yurttaşlar, Tarihi Çeşme önüne "Rantçı değil halkçı yönetim", "Gebze'yi emekçiler yönetecek" ve "Sermaye değil işçiler yönetecek" sloganlarıyla yürüdü. Açıklamaya bir çok fabrikadan işçi ve emekçilerin yanı sıra Petrol-İş üyesi işyeri temsilcileri de katıldı.

"KAYBEDİLEN İŞÇİLERİN HESABINI SORACAĞIZ"

Gebze Tarihi Çeşme önünde konuşan EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Erzincan İliç’te yaşanan katliamı hatırlatarak sözlerine başladı. "Bugün 9 işçi arkadaşımız milyonlarca ton toprağın altında ve orada bulunan bakanlar her an yeni göçükler olabilir diyerek arama çalışmalarına son veriyorlar" diyen Aslan, "Oysa ki bu pasa dağının çökeceğini orada çalışan arkadaşlarımız haftalar önce müdürlerine, amirlerine söylediler. Şirketin işçileri canı pahasına nasıl çalıştırdığına dair, defalarca kez ceza almalarına rağmen şu an İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan, o dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum eliyle bu şirkete kapasite artırımı için ruhsat verildiği bilirkişi raporlarıyla da ortaya çıktı. 9 işçinin katili bu sistemdir. Bu sistemi işletenlerin yakasına yapışacağız kaybedilen işçilerin hesabını soracağız" dedi.

"EMEK PARTİSİ'NİN ADAYLARINA OY VERİN"

Yerel seçimlere dair konuşan Aslan, "Gebze gibi grev ve direnişlerle anılan bir yerde, emeğin kentinde bir işçi arkadaşımızın aday olması çok önemli ve anlamlıdır. Adayımız sermaye partilerinin karşısında emekçilerin adayı olarak çıkıyor. Gebze’de Feniş, Pulver, Farplas, Flormar, Corning gibi direnişlerde sorumluluk alan ve buradaki işçilerin mücadelesini büyütmek için çaba sarf eden arkadaşımız Sinan Karataş, Gebze gibi bir kenti de işçilerle, emekçilerle, halkla birlikte yönetebilir. Bu seçimlerde oylarınız sermayeye rantçılara yağmacılara değil, emeğin partisine, Emek Partisi'nin adaylarına oy verin. Belediye işçilerine hak ettiğini vermeyen belediye başkanları, burada inşaat şirketlerine, müteahhitlere, yağmacılara, rantçılara belediyenin kaynaklarını sonuna kadar açan bir anlayışa sahip. Bu kenti güzelleştirecek olan, Gebze halkıyla birlikte yönetecek olan Emek Partisi ve onun adaylarıdır. Adayımız Sinan Karataş hem fabrikasında hem de organize sanayi bölgelerinde hem de bu kentte alın teriyle, emeğiyle çalışmış ve bu kenti emekçilerle birlikte yönetmeye talip. Kadınlarla, gençlerle çocuklarla bu kentte yaşayan herkesin söz sahibi olduğu emekten yana bir yerel yönetim anlayışıyla bu kenti yönetmeye aday" diye konuştu.

"GELİN BU KENTİ BİRLİKTE YÖNETELİM"

EMEP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Arzu Erkan, "Büyükşehir adaylığımızı ilan ettiğimiz 21 Ocak'tan bu yana her bir fabrika önünde, her bir işçi durağında her bir emekçi mahallesinde bir çağrı yapıyoruz" dedi. Gebze ve Kocaeli'nin bir emek kenti olduğunu hatırlatan Erkan, "Bu kentteki her şeyi, bütün mal ve hizmetleri biz üretiyoruz. Her şeyde bizim alın terimiz var ama bu kenti yönetenler iş emekçilere hizmet etmeye gelince, emekçilerin çıkarı doğrultusunda kararlar almaya gelince biz emekçiler yokuz. Bizi yok sayıyorlar. Biz işte emekçiler olarak bu kenti yönetmeye talibiz. Emek Partisi her milliyetten işçilerin partisidir. Gebze yöneticilerimizin tamamı tıpkı sizler gibi işçilerdir. Yani siz, biz diye bir ayrım yok. Emek Partisi işçilerin partisi. O yüzden de diyoruz ki bu kentte emekten yana bir yerel yönetim için emekçilerle birlikte yola çıktık. Bu kentte emekçilerin doğrudan karar aldığı, uyguladığı, denetlediği bir yerel yönetim anlayışı için yola çıktık. Adaylarımızın tamamı işçilerden oluşuyor Gebze Belediye Başkan Adayımız bir petro kimya işçisi, meclis adaylarımız lastik işçileri, belediye işçileri... Siz bu yolu emeğin adaylarıyla yürümeye karar verdiğinizde esas o zaman değişim başlayacak. Size çağrımız gelin bu kenti de bu ülkeyi de birlikte değiştirelim. Karar aldığımız, uygulayabildiğimiz, denetleyebildiğimiz bir şehir için hep birlikte mücadeleye" dedi.

"PATRON DÜZENİNİ YIKMAK İÇİN ADAYIZ"

EMEP Gebze Belediye Başkan Adayı Sinan Karataş ise, "Yaklaşık 20 yıldır Gebze bölgesinde ikamet ediyorum. Gebze’de hak alma mücadelelerinde, nerede bir haksızlık varsa orada olduk, olmaya da devam ediyorum. Şimdi de Petrol-İş üyesi Novares işyeri baş temsilcisiyim. Biliyoruz ki Gebze bir emek kenti, sömürünün cenderesinde olan bir kent. Patronların işçileri, yöneticilerin halkı nasıl sömürdüğünü en iyi bizler biliyoruz. Gebze halkını, işçileri, emekçileri hep oy deposu olarak gördüler. Bugünden itibaren diyoruz ki bizler sizin oy deponuz değiliz, olmayacağız. Bunun için de Emek Partisi'nden Gebze belediye başkan adayı olarak patron düzenini yıkmak için aday olduk. Sizlerin desteğini bekliyorum. Şunu da biliyoruz eşit koşullarda yarışmıyoruz. Devletin olağanca imkanlarıyla meydanlarda binalar, araçlar giydirenlerle aynı koşullarda değiliz olamayız da. Bizler işçiyiz gelirimiz belli, giderimiz belli. Bunun için de herkesin desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan aday tanıtım açıklamasında Gebze Belediye Meclis Üyeliği için Dilara Çoban ve Haydar Çataltepe, Darıca Meclis Üyeliği için Hasret Gültekin Kozan ve Çayırova Meclis Üyeliği için ise Rüfat Güli aday gösterildi.

