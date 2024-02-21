Yerde hareketsiz yatan şahıs korkuttu

Olay, Yeni Mahalle Şehit Cevher Dudayev Parkı Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören Darıca Belediyesi güvenlik görevlileri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde şahsın vücudunda herhangi bir yara olmadığı ve alkollü olduğu belirlendi. İsminin Yakup olduğu tespit edilen şahıs, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.