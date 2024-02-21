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Türkiye sandık başına gidiyor: Aday listeleri için süre doldu

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Türkiye 31 Mart günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. 1 Ocak günü işlemeye başlayan yerel seçim takviminde, bir eşik daha aşılıyor. Partilerin aday listelerini teslim süresi, bugün saat 17.00’de sona erdi.

Türkiye sandık başına gidiyor: Aday listeleri için süre doldu mask
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Yüksek Seçim Kurulu’nun 31 Mart Yerel Seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini bugün saat 17.00’ye kadar teslim etmesi gerekiyordu.

Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına; büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına teslim etti.

Partiler, aday listelerindeki eksikleri 22 Şubat’a kadar tamamlayabilecek.

Bağımsız adaylar da dahil olmak üzere geçici aday listeleri 23 Şubat’ta ilan edilecek ve aynı gün listelere itiraz süresi başlayacak.

3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarında ilan edilecek.

SEÇİM YASAKLARI 21 MART PERŞEMBE BAŞLAYACAK

21 Mart Perşembe günü seçim propagandası ve yasaklar başlayacak.

28 Mart’ta tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin listeler kesinleştirilecek.

Propaganda dönemi 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00’de sona erecek ve 31 Mart’ta Türkiye sandık başına gidecek.

Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat’ta başlanacak ve 24 Mart’ta seçmen bilgi kağıtları seçmenlere dağıtılacak.

Kaynak: NTV

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21 Şub 2024 - 02:23 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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